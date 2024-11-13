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娛樂 音樂

《大嘻哈》冠軍討債「大小聲」 馬克出面道歉

〔記者張釔泠／台北報導〕馬克 SAVAGE.M 新歌〈無路用的人〉邀請滅火器以及甫獲「金音新人」的阿跨面合作，MV更有請滅火器主唱楊大正主演，而馬克及阿跨面則在劇情中飾演討債流氓，馬克除了感動兩位朋友的義氣相挺，更笑說：「下次滅火器如果需要有人被揍的戲碼，我先自願報名參加！」

馬克。（拍打仔提供）馬克。（拍打仔提供）

繼年初首張個人專輯《Bayboy4Life》，2024年底馬克緊接著推出第二張全新作品《海口》，也是他的首張台語創作專輯。出生港都高雄的馬克，自幼父親即從事遠洋漁業相關工作，從有記憶起，鼻子裡聞到的正是前鎮漁港與旗津的鹹鹹海水味。「海口人」意即在靠海討生活的人，在馬克成長的漁港之中，海口人講話都會有海口音，這也是辨認自己人的方式之一，以這張作品致敬他所生長的家鄉。

馬克（右起）、楊大正、阿跨面。（拍打仔提供）馬克（右起）、楊大正、阿跨面。（拍打仔提供）

〈無路用的人〉與滅火器及阿跨面合作，這是繼他們在《大嘻哈時代2》合唱〈無名英雄〉後，再度正式合作。曾入獄三年的馬克分享：「這首歌是在深造的時間寫的，對這首歌的印象很深刻，覺得難以完成；因為當時沒有寫過台語歌，也沒有寫過樂團取向的歌；直到在節目裡認識了大正哥，才讓這首歌完整。也因為大嘻哈的關係，想重現〈無名英雄〉的組合，最後留了一段給阿跨面，把最激情最有爆發的地方留給他。」

馬克（左起）、楊大正、阿跨面。（拍打仔提供）馬克（左起）、楊大正、阿跨面。（拍打仔提供）

他特別感謝楊大正：「第一次跟樂團合作、配唱錄音都是大正哥，他給了我很多畫面感去想像這首歌的心情，像是想像自己在唱一首給對方聽，呈現的語氣、情境等，像是經歷一場沈浸式體驗。」MV也由楊大正擔任主演，呼應歌曲主題，飾演在心中充滿懊悔，甚至對曾經的愛情，也不知道怎麼表達，一直卡在心中出不去的角色。

而馬克與阿跨面則在劇情中擔任流氓上演討債戲碼，對於飾演流氓對楊大正「大小聲」，馬克笑說：「因為劇情，我在MV裡飾演威嚇大正哥的混混，威嚇完後立刻向大正哥道歉，如果下次滅火器有任何需要有人被揍的戲份，就是我跟阿跨面先自願報名參與！」他更表示：「非常敬佩大正哥的演技，阿跨面的那個平頭也很夠勁，很感謝他們為了新歌義氣相挺！」

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