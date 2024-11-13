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娛樂 音樂

熊仔成功求婚「鄉民女神」！新年願望曝光：be on another level

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」今（13）日再公布第二波獨家星光：洪佩瑜、李權哲、熊仔、「JADE」，4組都曾在金曲獎鍍金，堪稱金光閃閃的音樂人陣容，陪伴大家迎向2025嶄新一年。

熊仔。（臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）熊仔。（臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

金曲新人洪佩瑜超開心：「2024年的最後一天可以在台東度過覺得很興奮，新的一年從看見台東的風景，以及吸食美味的空氣開始，應該會開啟很棒的一年！」她想像著在東海岸開唱的感受：「在開闊的視野下歌唱，相信身體也會有不一樣的感受與敞開，我自己也期待那天的演出！在今年的最後一天想要好好地分享自己的作品們。」

JADE。（臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）JADE。（臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

至於2025願望，她自我喊話：「希望能好好照顧自己的身體，才能更順利地做出新的作品、去更多地方跟更多人見面。最後期許自己能保持柔軟、放鬆地去迎接來到面前的一切，期待每個遇見！」

洪佩瑜。（臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）洪佩瑜。（臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

剛和女友李優求婚成功的熊仔感謝著：「謝謝台東邀請我參加這次的跨年演出，我覺得很榮幸，上一次來台東演出是很多年前，那時候是我第一次唱了新歌，整個氣氛就很好很讚。」這次的歌單也加入了一些新的作品，「我覺得台東的聽眾都很熱情，所以我信任他們，他們想要怎麼聽就怎麼聽。」最後許下新年願望：「希望大家都平安健康，我明年應該會帶來《無限》這張專輯的重製，很讚on another level 祝福大家都能be on another level。」

李權哲。（臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）李權哲。（臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

金曲才子李權哲從來沒有到台東演出過，對於台東的印象非常好，覺得到了台東身體就放鬆了，他呼籲：「期待大家可以一起開心的邁向2025，對未來同時抱持信心及懷疑，一起大聲唱歌。」希望2025年能平平安安就好，平安健康即快樂。

JADE多年前曾以樂手身分與天后張惠妹來台東跨年演出，感受現場8萬人的震撼，這次首度以歌手首度到台東演出，對於這片土地，他們稱讚：「鬆鬆的…美美的…全然的放鬆，先跟台東抱歉，因為我把壓力都留在那沒帶走。」笑說希望演完後可以待下來度假，新年願望則是「全世界的人都幸福」！

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