熊仔成功求婚「鄉民女神」！新年願望曝光：be on another level

〔記者張釔泠/台北報導〕「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」今(13)日再公布第二波獨家星光:洪佩瑜、李權哲、熊仔、「JADE」,4組都曾在金曲獎鍍金,堪稱金光閃閃的音樂人陣容,陪伴大家迎向2025嶄新一年。

熊仔。(臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供)

金曲新人洪佩瑜超開心:「2024年的最後一天可以在台東度過覺得很興奮,新的一年從看見台東的風景,以及吸食美味的空氣開始,應該會開啟很棒的一年!」她想像著在東海岸開唱的感受:「在開闊的視野下歌唱,相信身體也會有不一樣的感受與敞開,我自己也期待那天的演出!在今年的最後一天想要好好地分享自己的作品們。」

JADE。(臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供)

至於2025願望,她自我喊話:「希望能好好照顧自己的身體,才能更順利地做出新的作品、去更多地方跟更多人見面。最後期許自己能保持柔軟、放鬆地去迎接來到面前的一切,期待每個遇見!」

洪佩瑜。(臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供)

剛和女友李優求婚成功的熊仔感謝著:「謝謝台東邀請我參加這次的跨年演出,我覺得很榮幸,上一次來台東演出是很多年前,那時候是我第一次唱了新歌,整個氣氛就很好很讚。」這次的歌單也加入了一些新的作品,「我覺得台東的聽眾都很熱情,所以我信任他們,他們想要怎麼聽就怎麼聽。」最後許下新年願望:「希望大家都平安健康,我明年應該會帶來《無限》這張專輯的重製,很讚on another level 祝福大家都能be on another level。」

李權哲。(臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供)

金曲才子李權哲從來沒有到台東演出過,對於台東的印象非常好,覺得到了台東身體就放鬆了,他呼籲:「期待大家可以一起開心的邁向2025,對未來同時抱持信心及懷疑,一起大聲唱歌。」希望2025年能平平安安就好,平安健康即快樂。

JADE多年前曾以樂手身分與天后張惠妹來台東跨年演出,感受現場8萬人的震撼,這次首度以歌手首度到台東演出,對於這片土地,他們稱讚:「鬆鬆的…美美的…全然的放鬆,先跟台東抱歉,因為我把壓力都留在那沒帶走。」笑說希望演完後可以待下來度假,新年願望則是「全世界的人都幸福」!

