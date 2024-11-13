張藝謀批「看3分鐘解說影片」對電影很傷！中國網友不滿回擊

〔記者鍾志均／綜合報導〕中國名導張藝謀日前接受《新華社》訪問，呼籲大家多進電影院，最好別在手機看電影，少看3、5分鐘短視頻（台灣稱短影片），引起中國網友熱議。

張藝謀表示「作為一個電影導演，我還是很希望觀眾走進電影院去看，最好別在手機上看，最好別看那個3分鐘介紹（短影片）」，受訪時認了有看過短影片，覺得很無語，還說「身為一個電影導演，看到這個（短影片）就很難過」。

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張藝謀呼籲別看解說影片，直接走進電影院支持。（翻攝自澎湃）

有人認為導演的呼籲有道理，去電影院觀看影片能獲得更優質的觀影體驗，卻有更多中國網友表示不解，直言電影品質太差，去電影院花時間，又浪費錢，自然不會有人想幹傻事。

另有網友砲轟張藝謀忽略客觀問題，「電影解說影片不用錢，看電影要花錢」，尤其有些宣傳得天花亂墜，觀眾發現電影沒那麼好看，但不能退票，最後歸結出「沒有好電影」、「電影票真的太貴」，導致觀眾興趣缺缺。

現今中國電影市場表現慘淡，進步空間大，電影除了短影片外，還有網路遊戲、網路直播、網劇等其他多樣化娛樂作為選擇；業界人士分析，現代人眼界廣，一眼能看出電影缺點，若要電影走得長久，創作出好作品才能把觀眾找回電影院。

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