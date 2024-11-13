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澎恰恰努力償還2.4億鉅債 台灣廈門兩地跑拓展副業

澎恰恰2020年因投資電影失利，對外宣布破產負債2.4億元。（資料照，記者潘少棠攝）澎恰恰2020年因投資電影失利，對外宣布破產負債2.4億元。（資料照，記者潘少棠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕上個月甫以三立招牌綜藝節目《超級夜總會》在第59屆電視金鐘獎拿下「綜藝節目主持人獎」的知名主持人澎恰恰，驚傳深陷合約糾紛，遭某影視大亨出面指控被他出言恐嚇，雙方合資開公司，澎恰恰卻私接工作，而澎恰恰拿下金鐘獎後，他還斬釘截鐵對外表示會努力賺錢還債。

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拿下本屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」後，澎恰恰表示原本打著完全沒信心的心情出席典禮，「緊張？隨緣，不緊張是騙人的，幾個月來，許多難堪且無法解釋，無從印證的新聞，除了無奈還有自責。」

相關新聞：澎恰恰摘金趕攤賺錢 感性喊話債主

面對唯一碩果僅存的主持節目，更在暌違12年後再度入圍且拿獎，澎恰恰表示對於工作的動力增加不少，他說：「還債，不欠人的意志靠老天爺幫忙，除了感謝還是感謝，諸位債權人好朋友們，請相信我的決心！我會更加賣力工作，力求不欠大家。」

最後澎恰恰更說：「我只有一個方向，就是努力！加速賺錢，謝謝給我機會。」

澎恰恰2020年因投資電影失利，對外宣布破產負債2.4億元，近來努力拓展副業，手頭上僅剩《超級夜總會》節目，希望靠副業盡速還清債務。

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