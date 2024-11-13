「X教授」越來越大隻有原因！詹姆斯親曝刻意增肌

〔記者許世穎／綜合報導〕今年驚悚片黑馬的《邪惡勿語》，改編自2022年丹麥電影《說不出的邪惡》，由《X戰警》系列電影飾演「X教授」的詹姆斯麥艾維主演，講述英國莊園主人「阿派」遇見一美國家庭，便邀請對方到府作客度過愉快週末，然而好客熱情的背後卻隱藏殺機。

詹姆斯麥艾維在《邪惡勿語》飾演邪惡莊園主人「阿派」。（MyVideo提供）

片中詹姆斯隨著故事推進，他在體態和邪惡感上都越發增長，「一開始我盡量讓自己顯得小巧柔和些，但隨著拍攝我刻意逐漸增肌，每次開拍前都會先鍛煉一番，直到最後，阿派滿腔怒火爆發。他是一個既有魅力又令人害怕的混蛋，我從小身邊就有這樣的人物。你看到他們時只會保持距離。」

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原來阿派的參考原型可說是來自於詹姆斯成長的地方，7歲時父親搞消失、母病倒，由外祖父母扶養並在蘇格蘭城市格拉斯哥邊緣著名暴力區域「德拉姆查珀爾」成長的他形容當地危險程度，「直到16歲之前，晚上都被禁止出門。」

MyVideo平台推出金馬線上影展，包括《一家子兒咕咕叫》等片，一口氣看個夠。（MyVideo提供）

但詹姆斯坦言演阿派讓他找到樂趣，「雖然阿派邪惡且有很多爭議，但他是個非常討人喜歡的傢伙，他喜歡他的工作，享受生活，我演得也很開心。」《邪惡勿語》搶先版將於本月在台灣大哥大MyVideo平台上線。

此外，第61屆金馬獎即將於11月23日登場，台灣大哥大MyVideo連續5年是金馬官方指定直播平台，將提供17:30星光大道及19:00頒獎典禮線上高畫質直播免費看，平台推出金馬線上影展，除了《一家子兒咕咕叫》、《老狐狸》、《年少日記》、《本日公休》與《智齒》等電影佳作，都在台灣大哥大MyVideo平台一口氣看個夠。

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