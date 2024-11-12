曹佑寧感情那把火還很旺！羞回「95有加滿！」

曹佑寧（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《刺心切骨》今（12）日在金馬影展舉行星光首映，新加坡新銳女導劉慧伶率領片中飾演兄弟的曹佑寧和劉修甫一同出席，曹佑寧在片中努力修復和弟弟劉修甫的感情，被問到現實中如何修復？他說最重要的是要有耐心，一直到「熄火」為止，至於現在火是否還旺，他羞回「95有加滿！」

劉修甫、曹佑寧（記者王文麟攝）

片中曹佑寧飾演擊劍選手，某次比賽因失控行為入獄，更讓飾演弟弟的劉修甫受到隊友排擠冷落。他形容角色坐牢時家裡人都沒來看他，之後回到社會想盡辦法找到弟弟，「他是個很有自信、很會說謊、會觀察的人，尤其擊劍時會有不一樣的自信感。」

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劉修甫、曹佑寧（記者王文麟攝）

曹佑寧說當初知道是由劉修甫演弟弟的時候滿開心的，「因為滿關注他的，長得很漂亮、很帥，一看到他就把他當弟弟了！」他形容劉修甫比想像中更斯文，「是個斯文的弟弟、很有內涵的人。」劉修甫則說曹佑寧很照顧人，尤其超級會用頭髮，「他無時無刻關注我們的頭髮。」

由於入圍名單公布時曹佑寧被點名是遺珠，他表示當天有看直播，「滿開心的，我今年當演員差不多第10年，覺得有被討論是做演員滿大的鼓勵。」該片於捷克卡羅維瓦利國際影展世界首映後，陸續去了羅馬、釜山等影展，曹佑寧直呼很感動，「因為台灣還沒上映，先在其他地方首映，可以看到世界其他地方的感覺跟反應。」

電影《刺心切骨》今在金馬影展舉行星光首映，片中飾演兄弟的曹佑寧和劉修甫一同出席。（資料照，前景提供）

導演劉慧伶則說先前去釜山影展時相當驚喜，本來以為只有明星會被影迷追，「結果到釜山發現他們對導演也是這樣，很多人龍要簽名！」她說還有影迷連看了3場，還搭高鐵回家搶完票再回到影展看片，讓她相當感動。《刺心切骨》將於12月27日在台上映。

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