吳宗憲突開口談舊愛陳孝萱 驚爆「她是有婚姻的」掀議

吳宗憲突提舊愛陳孝萱。（翻攝自FB、資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲近日因「沒家教的壞蛋」發言在網路掀起風波，外界一度以為他在暗指大小S。他今（22）日開直播火速澄清，強調罵的是黃子佼，還原早年疏遠對方的原因。直播期間，話題持續延燒，有網友突然留言點名「騙陳孝萱」，意外將焦點轉回他過去的感情史。

吳宗憲當時先賣關子回應：「真正陳孝萱的事，我等等來告訴你。」但很快又話鋒一轉，跳回其他議題。不過在直播尾聲，又有網友留言追問吳宗憲S家恩怨是否與陳孝萱有關？這回他罕見正面回應：「我不能接受，這個女生跟我交往的時候，她是有婚姻的。」一句突如其來的爆料，引發外界對兩人當年情史的重新關注。

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事實上，吳宗憲與陳孝萱的戀情曾是90年代末台灣演藝圈最轟動的八卦之一，還曾在節目上穿婚紗上演「結婚戲碼」。然而當時也傳出吳宗憲已有家室，陳孝萱分手後與吳宗憲節目的製作人詹仁雄結婚，但婚姻短暫告終，如今兩人已各自安好。

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