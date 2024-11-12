（影）勢在打破影史紀錄！《海洋奇緣2》預售台灣熱烈開賣 好康贈品大公開

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫系列新作《海洋奇緣2》即將上映，在美國預售首日直接衝破年度動畫賣座紀錄，勢在打破影史感恩節票房紀錄！電影登台上映進入倒數計時，今（12）日發布預售開賣資訊，還有贈品大公開，最新配音花絮也同步曝光，揭露配音和錄製新曲秘辛與過程。

《海洋奇緣2》有望打破影史美國感恩節紀錄。（迪士尼提供）

《海洋奇緣2》挾帶首集高人氣，預售資訊千呼萬喚終於公開，凡購買特殊版本預售電影票乙張，即可獲得超可愛人物角色鑰匙圈一個，更加碼贈送特殊版本海報。

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今天曝光的最新幕後花絮中，莫娜本尊奧莉伊卡拉瓦爾侯透露睽違多年再與巨石強森攜手獻聲的興奮之情，錄製新曲的片段更是震撼人心，擔綱這次新曲的葛萊美獲獎詞曲創作搭檔艾碧蓋兒巴洛與艾蜜莉貝爾講解主題曲《Beyond》勵志又感人的強大力量，該曲各大音樂串流平台已全面上線。

《海洋奇緣2》台灣正式展開預售。（迪士尼提供）

美國預售方面，首日除了衝破年度動畫賣座紀錄，甚至打敗同為迪士尼旗下皮克斯的全球年度票房冠軍《腦筋急轉彎2》，締造僅次於《死侍與金鋼狼》等大片的傲人成績，來勢洶洶直接鎖定年度冠軍寶座，美國感恩節長週末票房預測更上看1.35億美金，勢在打破同為迪士尼經典動畫系列的《冰雪奇緣》兩集紀錄。

此外，美國也在線上舉辦「最像海洋公主大賽」，車拼媲美莫娜的婀娜舞姿、高昂歡呼、萌翻寵物，及以莫娜發想的創意美食，冠軍即可贏得夏威夷歐胡島的海洋公主主題豪華之旅！《海洋奇緣2》將於11月28日正式在台上映。

《海洋奇緣2》配音花絮影片：

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