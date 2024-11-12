babyMINT沙子吃到飽！新歌出現謎樣「氣音」

〔記者張釔泠／台北報導〕babyMINT今年8/20正式出道，成團首發單曲〈BOOOOOORING〉MV翻玩駭客任務讓歌迷大呼超有創意，緊接著這股氣勢，她們再推出第二首全糖單曲〈心悸寶貝 BIUBIU〉，6位少女化身心悸寶貝，努力為愛進攻。

babyMINT。（華研提供）

〈心悸寶貝 BIUBIU〉描寫女孩們情竇大開的悸動，由默契團隊A.F（小崔）、Lynzie零共同填詞譜曲，「心悸」寶貝諧音雙關「星際」寶貝，MV再度翻玩了經典電影《2001太空漫遊》，不只使用類全習投影攝影棚營造星際宇宙，太空船裡還有訂製溶膠道具駕駛艙，星球上更是鋪滿約100袋的真沙營造凹凸不平的表面，babyMINT的造型也特別定製星際戰將制服，讓MV充滿「怪美瘋格」。

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歌曲開頭有一小段不明所以的「啊」、「呃」怪聲音，其實是一次意外的結果，有一次錄音時熙妍不小心唱錯，下意識地用怪聲音打斷，沒想到卻獲得老師青睞，「老師聽完後說滿好的耶，就很迅速地決定使用在歌曲中，我覺得是一個很荒謬又驚喜的小插曲。」成為驚喜彩蛋。

babyMINT。（華研提供）

拍攝MV當天，最令babyMINT印象深刻的就是科幻又逼真的佈景，尤其是星球上佈滿了沙子，栩栩回憶：「只要開始跳舞，就會有沙子往嘴巴裡噴，甚至我擤鼻涕都是滿滿的沙子。有一幕我要躺在沙子上，我內心其實很慌，因為一起來之後，頭髮、衣服、鞋子都會有擦不完的沙子黏在上面。」

babyMINT。（華研提供）

粼粼也分享：「我有一個掃腿的動作，一掃腿沙全部飛起來，我滿臉都是沙，接下來換熙妍升空然後降落，她一降落直接再把沙灌進我的鼻子與嘴巴裡。」但最慘的莫過於拍攝當天支氣管發炎的Vikky，「我當天狂咳嗽，拍攝結尾的休息時間，我大概平均每5秒咳一次。」成員們紛紛笑說這次「沙子吃到飽」是非常特別的一次體驗。

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