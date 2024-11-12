Tizzy Bac不藏了！成軍25週年報喜 放話多看《影后》第10集

〔記者張釔泠／台北報導〕Tizzy Bac今年適逢成團「25週年慶」，特別選在11月11日鐵支日舉辦「第啊淑伍屆【股東大會暨新歌搶聽會】」，近千歌迷擠爆北流，Tizzy Bac不僅首度演唱即將發行的半張專輯新歌，還向「股東」（即歌迷）們報告樂團的最新計畫。他們幽默表示：「很開心透過股東大會首次呈現新歌，希望明年Q1全新專輯發行時，能吸引大家繼續『投資』！」

Tizzy Bac。（相信提供）

「第啊淑伍屆【股東大會暨新歌搶聽會】」充滿儀式感，Tizzy Bac準備了「股東禮」留給粉絲，更特製了股東出席簽到簿，CEO（執行長）前源與COO（營運長）惠婷率先在簿上簽名，隨後邀請歌迷們一一簽到。Tizzy Bac坦言：「25週年對樂團和企業來說都是重要的里程碑，雖然一般人可能會選擇辦個演唱會，我們則反其道而行，請公司花錢支持我們推出新專輯，先來做點業績！」更笑稱企業「秉持良心、童叟無欺」。

請繼續往下閱讀...

Tizzy Bac鼓手前源。（相信提供）

演唱會當晚，Tizzy Bac一連帶來16首經典，包含〈冬日花朵〉、〈美麗喔憂傷〉、〈我所深愛的人們〉與〈鐵之貝克〉等曲，並首次公開5首新歌，惠婷表示：「今天要唱新歌給大家，我們比大家更興奮，很久沒跟大家一起分享音樂，其實有點緊張。」她進一步透露，明年專輯將收錄11首全新創作，風格比以往更具激情、更富血肉，多首歌曲的創作靈感來自巡演路上與團員、樂手們的討論，呈現了音樂中真實的生命力。

Tizzy Bac。（相信提供）

此次演唱會也帶來經典歌曲〈You'll See〉，該曲近來驚喜獻「聲」Netflix影集《影后》，為劇情畫龍點睛，Tizzy Bac表示他們也在追《影后》，笑稱：「邀請股東們多點擊第10集，反覆回味這首歌出現的片段。」更鬆口未來可能有機會推出謝盈萱和楊謹華兩位女主角精湛演出交織的片花MV，讓歌迷興奮不已。

在25週年別具意義的里程碑，Tizzy Bac再次感謝歌迷們多年來的支持，也笑說：「股東們也要多多鍛鍊啊！每次開演唱會都有人問能不能安排坐席，最快售完的也都是座位區。大家年紀差不多，不要以為我們坐著唱很輕鬆，其實背超痛。」還打趣說，十年前《易碎物》專輯推出過護腕周邊，現在考慮推出護膝，如果大家再不運動，未來可能得出拐杖椅。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法