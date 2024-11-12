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娛樂 音樂

厲害了！理想混蛋成軍7年插旗南半球 香港鬆口一願望

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團理想混蛋上週日（10）於旺角麥花臣場館舉辦「換日線BESTART」巡迴演唱會香港場，演唱會一開始先唱了〈沒有名字的地方〉、〈時間走了但你沒走〉，更演唱最新發行的熱血紀念單曲〈頑強〉，四位團員更在台上輪流向粉絲們甜蜜告白：「我掛住你！」引起全場尖叫聲不斷。

理想混蛋主唱雞丁。（何樂提供）理想混蛋主唱雞丁。（何樂提供）

理想混蛋樂今年迎來成團七週年，各地演出邀約不斷，此次「換日線」巡迴他們才剛於十月底完成澳洲雪梨的場次，並受邀到墨爾本音樂節Oddshapes Festival演出，完成了音樂足跡跨至南半球的里程碑，團員們都表示：「每個城市的演唱會都有歌迷們一路相挺陪伴真的很幸福！」

理想混蛋之前曾與歌迷約定過，再來到香港開唱時希望能獻唱一首完整的粵語歌曲，主唱雞丁苦練粵語，特地準備了陳奕迅的〈任我行〉，雞丁感性提到歌詞訴說的意義十分觸動他，也覺得跟他們的歌曲〈天真世界的叛徒〉有著相像的涵義，「希望每個人在人生的道路上都要找到屬於自己的那片天空！」唱完雞丁也馬上詢問大家自己的發音有無標準呢？歌迷也大聲回應：「有！超級標準！」令他感到相當窩心。

理想混蛋。（何樂提供）理想混蛋。（何樂提供）

當理想混蛋的成名歌曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉前奏一下，歌迷用手機創造燈海爲他們應援並共同合唱，雞丁表示粉絲們的歌聲真的非常好聽，團員們更提到每次來到香港都會忍不住吃很多美食，歌迷呼喊要請他們四人吃蛋塔，團員們則可愛回應：「每次來香港都至少胖一公斤啦！」

理想混蛋。（何樂提供）理想混蛋。（何樂提供）

最後在演唱會的安可環節上，有坐在前排的粉絲向前遞上自製的大型籤筒，讓團員們抽出歌曲進行點播歌曲大考驗，團員們接下挑戰，一連加碼演唱了〈門〉、〈屬於你〉等許多歌曲，寵粉力十足，理想混蛋更許願希望有朝一日能前進到香港的紅磡體育館開唱。

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