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李珠珢來台發展卡關？韓經紀高層驚吐內幕：那不是一間好公司

李珠珢解約經紀公司，未來動向備受關注。（翻攝自IG）李珠珢解約經紀公司，未來動向備受關注。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國啦啦隊女神李珠珢近日傳出已從南韓職棒起亞虎啦啦隊退出，並和原本的經紀公司APEX解約，南韓媒體也證實，未來發展廣受台韓兩地高度關注。知名韓國經紀公司「2S Spotainment」（簡稱2S執行長黃承賢，日前接受韓媒受訪，爆出李珠珢確實收到一份來自台灣的合約邀請，不過最終卻未能達成共識。

相關新聞：（影音）李珠珢要來台灣了？韓媒證實「與經紀公司解約」：考慮國外發展

韓國娛樂經紀公司2S旗下代理多位韓籍啦啦隊女神在台的經紀，其中包括安芝儇、南珉貞、李晧禎、趙娟週、朴旻曙（Mingo），執行長黃承賢日前接受媒體《News1》採訪，談到李珠珢是否會來台發展？黃承賢表示，他還不敢篤定，但的確有聽到李珠珢要去台灣某支球隊，只是雙方並沒有簽約。

李珠珢在台、韓兩地擁有高人氣。（翻攝自IG）李珠珢在台、韓兩地擁有高人氣。（翻攝自IG）

他接著說，李珠珢原本接觸的台灣經紀公司，「我覺得那不是一間很好的公司」，他也建議，如果啦啦隊要來台灣且要選擇當地的經紀公司，一定要有韓籍的工作人員在旁協助。

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