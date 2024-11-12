藍鈞天受封「時尚F4」 被爆不是富二代？

藍鈞天和小提琴家Fiona在2015年結婚，育有1對兒女，近期爆出9年婚姻亮紅燈。（翻攝自藍鈞天臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「時尚F4」之一藍鈞天和小提琴家Fiona在2015年結婚，育有1對兒女，近期被爆9年婚姻簽字離婚倒數中。對此，藍鈞天透過經紀公司表示：「謝謝大家關心，請給予我們一些空間，不希望浪費社會資源。」沒否認婚姻出現裂痕。

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外傳藍鈞天和老婆經常意見不合，Fiona事業心強，屬於女強人，兒女常由藍鈞天照顧，外界覺得他是好爸爸，Fiona卻又嫌他怎麼都在家，夫妻觀念出現落差，成了爭執導火線。

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今（12）日傳出藍鈞天根本不是豪門出身，儘管從小在優渥環境中長大，家族也早安排他接班，但藍鈞天留學歸國父母卻離異，知情者透露，接踵而來的是家中財務出現問題，他才轉往演藝圈發展。

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據悉，藍鈞天因為家族財務問題，他入行後其實收入跟普通演員差不多，甚至無法獨自負擔養家責任，更遑論被冠上「富二代」，也難怪外界曾有聲音對「時尚F4」封號有意見。

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