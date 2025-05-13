晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小S即將回歸 官方限動破謠言：下半年復活

《小姐不熙娣》節目由小S與派翠克聯手主持。（翻攝自YouTube）《小姐不熙娣》節目由小S與派翠克聯手主持。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月初於日本病逝，妹妹「小S」徐熙娣悲傷過度，向《小姐不熙娣》節目組請假療傷，並暫停所有工作，外界原本以為她會長期休息，節目組也找來吳宗憲女兒「Sandy」吳姍儒緊急代班。昨（12）日《小姐不熙娣》官方社群限時動態出面破除謠言，並宣布小S回歸時間點。

《小姐不熙娣》官方社群發出限時動態，顯示小S極可能在下半年回歸。（翻攝自IG）《小姐不熙娣》官方社群發出限時動態，顯示小S極可能在下半年回歸。（翻攝自IG）

《小姐不熙娣》官方社群昨日突然曬出小S與派翠克合照，並寫著：「小S預計在下半年『滿血復活』」後放還配上愛心表情符號。這則限動也明確寫者：「請大家耐心等待我們」彷彿正式宣告小S即將回歸。

（左起）徐家大姊、S媽、小S及大S一家人感情極好。（翻攝自臉書）（左起）徐家大姊、S媽、小S及大S一家人感情極好。（翻攝自臉書）

大小S姊妹情深，日前大S過世滿百日，小S挨個發訊息請大家在網路上寫下對大S的思念，藝人蔡康永、吳青峰、林志玲、言承旭、賈永婕、楊丞琳、徐懷鈺以及過往姐妹「阿雅」柳翰雅、吳佩慈、范曉萱、范瑋琪、「黑人」陳建州都在網路上留下感人肺腑的關於大S的一些不為人知的小事，小S更貼出兩人過去牽手合照，寫下：「珊，珊，我得振作起來了，媽媽真的很想妳，我也很想妳，但我要好好照顧媽媽，如果我做不到，妳一定又會說：『徐熙娣，妳都幾歲了還不會照顧媽媽？』」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中