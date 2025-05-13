小S即將回歸 官方限動破謠言：下半年復活

《小姐不熙娣》節目由小S與派翠克聯手主持。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月初於日本病逝，妹妹「小S」徐熙娣悲傷過度，向《小姐不熙娣》節目組請假療傷，並暫停所有工作，外界原本以為她會長期休息，節目組也找來吳宗憲女兒「Sandy」吳姍儒緊急代班。昨（12）日《小姐不熙娣》官方社群限時動態出面破除謠言，並宣布小S回歸時間點。

《小姐不熙娣》官方社群發出限時動態，顯示小S極可能在下半年回歸。（翻攝自IG）

《小姐不熙娣》官方社群昨日突然曬出小S與派翠克合照，並寫著：「小S預計在下半年『滿血復活』」後放還配上愛心表情符號。這則限動也明確寫者：「請大家耐心等待我們」彷彿正式宣告小S即將回歸。

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（左起）徐家大姊、S媽、小S及大S一家人感情極好。（翻攝自臉書）

大小S姊妹情深，日前大S過世滿百日，小S挨個發訊息請大家在網路上寫下對大S的思念，藝人蔡康永、吳青峰、林志玲、言承旭、賈永婕、楊丞琳、徐懷鈺以及過往姐妹「阿雅」柳翰雅、吳佩慈、范曉萱、范瑋琪、「黑人」陳建州都在網路上留下感人肺腑的關於大S的一些不為人知的小事，小S更貼出兩人過去牽手合照，寫下：「珊，珊，我得振作起來了，媽媽真的很想妳，我也很想妳，但我要好好照顧媽媽，如果我做不到，妳一定又會說：『徐熙娣，妳都幾歲了還不會照顧媽媽？』」

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