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娛樂 最新消息

許智傑被指哭4次才贏2萬票 苦苓怒酸柯志恩

柯志恩揶揄「哭4次才贏兩萬票」，民進黨立委許智傑昨表示，真難想像這是前教育工作者會說的話，原本人見人愛的柯老師徹底黑化了嗎？（記者王榮祥翻攝）柯志恩揶揄「哭4次才贏兩萬票」，民進黨立委許智傑昨表示，真難想像這是前教育工作者會說的話，原本人見人愛的柯老師徹底黑化了嗎？（記者王榮祥翻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨立委許智傑遭國民黨立委柯志恩上節目揶揄「哭4次才贏2萬票」，許智傑11日反嗆：「真難想像這是前教育工作者會說的話，原本人見人愛的柯老師徹底黑化了嗎？」

相關新聞：柯志恩酸哭4次才贏兩萬票 許智傑反擊：柯老師黑化了？

許智傑表示，這幾天白沙屯媽祖在高雄，他親自接駕，與數萬鄉親共襄盛舉、共同祈求媽祖保佑賜福，然而忙碌整天後，收到許多民眾關心訊息，居然是柯志恩在媒體嘲諷他「哭4次才贏兩萬票，是有多厲害，哭4遍才有那2萬票，如果沒哭可能只剩4千票」言論。

國民黨立委柯志恩。（資料照）國民黨立委柯志恩。（資料照）

許智傑說，不少網友、鄉親抱不平，他反問柯志恩難道只有像她輸24萬票的人，才可以哭嗎？他立院好同事邱議瑩、賴瑞隆也替他抱不平，直言這番言論「不太厚道」。

相關新聞：阿堂鹹粥「賣一片虧一片」被譙翻 苦苓逆風力挺

知名作家苦苓。（翻攝自苦苓臉書）知名作家苦苓。（翻攝自苦苓臉書）

知名作家苦苓昨在第一時間也在臉書發文嗆聲說：「柯志恩好後悔：如果當初選市長有哭4 9次，就可以贏陳其邁5千票了！」

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