阿嬌情牽小8歲尪16年 預約下輩子換她守護

「阿嬌」謝雅琳（右）和小8歲尪結婚走過16年。（翻攝自阿嬌臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕電視主持人「阿嬌」謝雅琳和小8歲老公「老劉」原本約定不結婚也不生小孩，神奇走過8年，最後牽手共度一生，11日是老劉生日，阿嬌不害羞透過臉書「愛的告白」。

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阿嬌在發文一開頭，感謝這輩子因為老劉的付出以及對她的珍惜，阿嬌明白，她是如此的珍貴又幸福，「我想預約下輩子，換我娶你，讓我來守護你。」

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時間回到33歲的阿嬌，她在那年認識25歲老劉，當初這段姐弟戀沒有人看好，連阿嬌也是，「剛開始我對他，也不完全認真。」那時她不但離了婚，單親還帶著媽媽，而且老劉很年輕，有很多機會認識其他女人，「所以我就只是想談戀愛，根本沒有任何我們未來的打算。」

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但就這樣，2人後來結婚，也一起走過16年，阿嬌說：「謝謝在當初所有人都不看好時，我們堅持下來了（那時我被經紀人反對，他在公司也遇到了一些壓力），有時回想過去，真的感覺好像我們昨天才剛在一起⋯⋯一樣的讓我心動。」

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