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何如芸膽子好大 辦簽書會前一晚瘋狂追劇

何如芸晉升暢銷作家，臉上洋溢自信心。（翻攝自何如芸臉書）何如芸晉升暢銷作家，臉上洋溢自信心。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸晉升暢銷作家，新書《誰的內心不是五勞七傷？但我們依然晶光燦爛！》一刷再刷，上週六（9）日在台南舉辦第二場簽書會，少根筋的何如芸，當天凌晨居然還在追劇。

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何如芸透露第二場簽書會辦在台南，她真的很放鬆，因為她是台南女兒，「回家真好！」當天台南艷陽高照，何如芸說，台南人普遍熱情但害羞，「我們的生命力就像台南的氣溫，一年四季都是高點…..希望你們沒有覺得我這個台南女兒讓你們感到丟臉。」

現場擠滿了都是為了目睹何如芸的鐵粉。（翻攝自何如芸臉書）現場擠滿了都是為了目睹何如芸的鐵粉。（翻攝自何如芸臉書）

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而在簽書會前一晚，何如芸居然還在追劇看《影后》看到半夜一點，早上7點起床到公司梳化，然後慢慢搭高鐵南下，「車上還一直搜尋等一下開場前要先吃個牛肉湯再上」，果然何如芸很會形容自己：「真的很放鬆！」

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