名嘴王瑞玲宣布器捐海葬！健康亮紅燈「燒144萬續命」

〔記者邱奕欽／台北報導〕電視醫藥名嘴、資深媒體人王瑞玲曾透露有遺傳性紅斑性狼瘡、二型糖尿病家族史，身體更是不斷在發炎中。豈料，王瑞玲日前因扁桃腺潰瘍宣布停工，健康狀況再度亮起紅燈，她當機立斷住院積極治療。為此，王瑞玲狂燒144萬元續命，也向外界說明目前的狀況，更不諱言已決定好後事。

醫藥名嘴、資深媒體人王瑞玲分享自己的抗病歷程。（翻攝自臉書）

王瑞玲解釋，此次意外源於口腔燙傷因而導致免疫系統失衡，不得不全天24小時插著點滴針頭，每6個小時打2次高劑量抗生素和高劑量止痛藥，並且每3天必須換一個部位打。她也透露因免疫系統失調需接受密集的外泌體療程，每針4萬元預計36針的總費用達144萬元，但她樂觀表示：「值得！因為我的命絕對超過144萬！」

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此外，王瑞玲也坦言，自己為台灣首例擁有紅斑性狼瘡和二型糖尿病家族史，長期受發炎困擾之外，更曾2度罹患肺結核導致肺部纖維化，她不諱言已立完遺囑並交代家人以海葬方式完成後事，「我有簽器官捐贈，能捐的就捐出去，我是不知道人工膝關節能不能捐，還有不插管、不氣切。」

針對健康情狀況，王瑞玲澄清目前四肢靈活、能走能跳、能開車、能買菜、能做菜，只是步調不像以前一樣。另外，因遭誤解與陳文茜的病因一樣，她為此解釋：「我腦下垂體沒有低下、腎上腺沒有受到感染，就是一個口腔燙傷的意外，引發免疫系統失調、身體原本可以調控的機制當機。」

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