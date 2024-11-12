空姐轉戰演員！王沛語《愛的榮耀》變身千金女 主動獻吻檢察官

〔記者李紹綾／台北報導〕王沛語曾在新加坡航空擔任空服員，後來為了完成遊學美國的夢想而辭職，並赴紐約電影學院進修，曾參與《女兵日記》、《女力報到》系列及電影《看到靈魂的那隻眼 師公》演出，她近日加入民視八點檔《愛的榮耀》，挑戰飾演千金女孩Judy，讓觀眾耳目一新。

王沛語（右）加入《愛的榮耀》，飾演深愛洪浩竣（左）的千金Judy。（民視提供）

對於台語不熟悉的王沛語，一開始感到相當緊張，她說：「剛開始拿到劇本時，我每個字都標註拼音，但現在已經能直接看句子試著念出來了。」透露角色Judy是一個外放、大膽的千金小姐，對她來說是一大挑戰，像是得主動親吻洪浩竣臉頰的橋段，讓她感到新鮮又有趣，「這對我來說是個很大的突破，也讓我更了解自己。」

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王沛語在《愛的榮耀》飾演千金女孩Judy。（民視提供）

王沛語在《愛的榮耀》飾演千金女孩Judy。（民視提供）

談到與鳳凰藝能的學長洪毛合作，王沛語表示：「洪毛哥對我非常照顧，他總是能逗得大家哈哈大笑。有一次我問他跟洪浩竣的關係，他居然開玩笑說『倫姦』，當時全場都笑翻了。」結果原來是明倫、檢察官的縮詞，只是發音不標準鬧出笑話。

王沛語（右）加入《愛的榮耀》，感謝鳳凰藝能學長洪毛（左）熱情相待。（民視提供）

王沛語（右）加入《愛的榮耀》，感謝鳳凰藝能學長洪毛（左）熱情相待。（民視提供）

王沛語分享這一次角色與劇情對她來說很有趣，Judy是一個比較外放的角色，希望大家會喜歡她所詮釋出來的Judy，也對八點檔新手演員多多照顧。

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