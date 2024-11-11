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娛樂 電影

（影）阿湯哥《不可能的任務8》曝光海報預告！最終清算明年展開

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務》系列第八部，今（11日）晚正式公布片名為《不可能的任務：最終清算》，同時曝光首張海報及首支預告。只見阿湯哥飾演的伊森韓特飽受摧殘，繼續狂奔拯救世界。

由湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》今晚曝光首張海報及首支預告。（UIP提供）由湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》今晚曝光首張海報及首支預告。（UIP提供）

故事延續上一部《不可能的任務：致命清算 第一章》，阿湯哥飾演的伊森必須繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，而且全世界每個人的命運，都將成為伊森的責任。

預告開頭由文雷姆斯飾演的路德說道：「我們的人生不該被一次作為定義，我們的人生取決於我們所有的選擇」。而上一部回歸演出的亨利科澤尼繼續飾演前局長「基崔吉」，則對伊森表示「你曾經代表的一切，你曾經做過的一切，都讓你走到這一步」。

外媒先前曾報導，因為罷工延誤等因素，讓該片成本飆升到近4億美金（約台幣129.52億元）天價，究竟伊森拒絕犧牲所愛之人的作風，是否能讓他再次成功完成「不可能的任務」，備受影迷期待。《不可能的任務：最終清算》預計2025年5月23日在台上映。

《不可能的任務：最終清算》首支預告：

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