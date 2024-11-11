《阿榮》張睿家「酒後一夜情」蹦出私生女 玩伴被嫌「家世」淚崩

張睿家（右）在《阿榮與阿玉》被王淑娟召回故鄉。（華視、東森超視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕華視、東森超視家庭職人劇《阿榮與阿玉》播出後引起熱烈討論。劇情中，王淑娟為改善餐廳經營，把孫子張睿家召回故鄉，林玟誼在女兒張絡扉逼問下坦承，張睿家竟是她的父親。黃新皓在「鬼妻」家神柏妍樺助攻下，賣出人生首間房，讓全家燃起希望，柯叔元卻遭遇50萬詐騙事件，接連不斷的反轉劇情，更讓觀眾期待接下來的發展。

王淑娟在《阿榮與阿玉》為改善餐廳經營，把孫子張睿家召回故鄉。（華視、東森超視提供）

黃西田（右）在《阿榮與阿玉》與林玟為祖孫關係。（華視、東森超視提供）

劇中，林玟誼和張睿家互有情愫，8年前兩人酒後玩真心話大冒險，沒想到竟天雷勾動地火，發生一夜情，隔天張睿家卻表明，自己沒有要結婚、沒有要交女友，得要上台北深造，還嫌林玟誼家開相館，還說兩人門不當戶不對，林玟誼聽到後，嘴硬回：「我也是玩玩。」她轉身直接掉淚，後來竟意外懷孕，瞞著張睿家生下女兒，成了未婚單親媽媽。

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林玟誼在《阿榮與阿玉》與女兒張絡扉於漁市場和張睿家相見，兩人為了競標魚貨大吵一架。（華視、東森超視提供）

林玟誼（右起）在《阿榮與阿玉》與張絡扉飾演母女。（華視、東森超視提供）

林玟誼劇中，和女兒張絡扉在漁市場和張睿家相見，馬上為了競標魚貨大吵一架，將歡喜冤家重逢氛圍感詮釋的淋漓盡致。被問及在戲外與老朋友重逢的反應，張睿家表示：「現實中如果遇到久沒聯絡的親友，通常我會選擇裝作若無其事，如果對方願意說，我願意傾聽和分享，但若不想說，我也不會太多的關心或問候，怕會造成對方的壓力和困擾。」和劇中角色重逢時的火花四射有巨大反差。林玟誼則表示：「如果當初是不歡而散的話，相遇當下取決於我對於當初的事情是否還在意，假如耿耿於懷我可能就會避開，或是淡淡的打個招呼就飄走了，如果釋懷的話我就會大大方方跟對方說話。」展現出自己直性子的一面。

黃新皓在《阿榮與阿玉》撿到紅包和柏妍樺冥婚。（華視、東森超視提供）

柏妍樺在《阿榮與阿玉》飾演黃新皓的「鬼妻」。（華視、東森超視提供）

本集中，黃新皓在「鬼妻」柏妍樺的幫助下，成功賣出第一間房子，受到同事和店長的歡呼表揚。談到演出最大的挑戰，黃新皓直言：「對冥婚紅包的信念感！」他提到要呈現一個單純直率的人對冥婚的深信不疑是演出中最困難的地方。柏妍樺飾演黃新皓的「鬼妻」，同時也是陳家的家神，為了深入詮釋這位承載歷史的角色，她在開拍前便深入研究從二戰到現代的歷史背景、日治時期的統治方式，以及當時台灣人對日本人的看法，她笑言：「感覺非常遙遠！」她坦言一開始接到這角色，不知道該如何詮釋，但導演提醒因為角色經歷豐富，任何情緒的演繹都是能成立的。在拍攝過程中，因「家神」屬靈體，柏妍樺需多次「隱身」演出，常被導演要求「站在旁邊、不可露面」，每場戲都需拍攝兩遍，她打趣說：「家神不好當！」。

黃新皓在《阿榮與阿玉》受「鬼妻」柏妍樺的幫助下，成功賣出第一間房子，受到同事和店長的歡呼表揚。（華視、東森超視提供）

11月12日即將播出的《阿榮與阿玉》第七集，黃新皓對吳心緹的情愫藏不住，「鬼妻」柏妍樺似乎也察覺到了這點，兩人間的感情會有什麼樣的發展呢？柯叔元在發現柏妍樺的能力後，意外有了新點子，他要利用柏妍樺來「照相算命」！抗拒不了美食誘惑的柏妍樺，最終答應幫民雄算命，究竟是什麼樣的命運在等待著民雄？「照相算命」到底靈不靈驗呢？《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間8點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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