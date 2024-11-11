超正女女組合遭爆是情侶？唱到一半突然互控對方 現場成「變心擂臺」

〔記者張釔泠／台北報導〕女女美聲組合晨悠CHENYO昨（10日）在三創舉辦「我們都別改變」出道10歲演唱會，她們相伴十年還曾爆出緋聞，這回難得「單飛」，秀出各自才藝，惟晨帥氣打鼓，以悠則大跳韓團NewJeans勁舞，展現不同以往演唱抒情曲的面貌，讓歌迷尖叫連連。

晨悠CHENYO（索尼提供）

演唱會透過開場VCR帶領歌迷和晨悠一起穿越回到10年前，晨悠以出道單曲〈寂寞刮鬍刀〉揭開序幕，「很開心出道10年能和大家在這裡見面，我們5年前第一次開唱也是在這裡，但當時只有一半的人，今天是滿滿的人。」以悠補充說：「在這一路努力的過程中，可能會迷失方向，今天重回到這個場地，有回到原點、重新啟航的感覺。」

請繼續往下閱讀...

以悠（左起）、惟晨、Ariel、Shine（索尼提供）

晨悠以超強的和音功力吸引歌迷，惟晨說：「粉絲一直敲碗要我們開課教唱和音，今天有兩位第一組報名的同學來到現場要跟我們學習。」這時百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」的成員Ariel和Shine登場，Ariel笑說：「每次妹妹和音，都以為有鬼在叫，很需要學習。」晨悠表示：「我的課程都是量身訂做，因為你們是YouTuber，很需要跟著時事來教學。」於是將〈APT.〉改編成和音版，讓Ariel和Shine立刻學會，獲得全場好評，馬上就以「限定女團」之姿合唱4人都很喜歡的S.H.E〈戀人未滿〉，讓歌迷開心不已。

惟晨（索尼提供）

惟晨笑稱要帶Ariel和Shine下台繳學費，獨留以悠演唱自己的獨唱曲〈煙花如雨〉，她笑說：「我難得單飛一下。」隨後大銀幕上演兩人的「變心擂台」VCR，影片中以悠「控訴」惟晨暪著她偷偷練習節奏感好幾次，場燈一亮，惟晨獨自坐在鼓前，開始大秀鼓技，帥氣百分百；下一段VCR中，惟晨也「控訴」以悠半夜對鏡子偷偷扭屁鼓，這時以悠衝上台跳起韓團NewJeans的舞蹈，展現出色舞技。

以悠（索尼提供）

晨悠為了這場演唱會也準備了驚喜曲目，搶先演唱未上架的新歌〈幫星星許願〉，並在演唱會主題曲〈我們都別改變〉後進入安可。在全場不斷的安可聲中，兩人穿上寫滿歌迷留言的T恤回到舞台，一連演唱〈愛情的模樣〉和〈真的傻〉，為演唱會畫下句點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法