楊丞琳哭了！遭Makiyo爆料後發聲追憶大S 親揭大好人暖舉

楊丞琳直呼很幸運，入行的第一部戲就遇到大好人徐熙媛。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大S在2月2日病逝日本，如今將滿百日，今晚許多藝人在社群串聯發聲追悼大S，並替「S媽」黃春梅加油打氣，楊丞琳稍早也發文，回憶當年與大S合作《流星花園》。

楊丞琳直呼很幸運，入行的第一部戲就遇到大好人徐熙媛，「當年我16歲，沒有工作人員陪同，獨自在一個全是大人的環境裡，難免有些害怕。幸好熙媛很照顧我，無論是等打光、放飯、休息空檔...等，她都不會讓我一個人，甚至會請助理幫忙照料我。熙媛真的是很好的榜樣，在日後和新人們合作時，我也會盡可能地把當時從她身上感受到的溫暖和體貼帶給大家。」

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楊丞琳直呼好想念和大S見面時的儀式感，「她每次都會在一見到面時，帶著瞇著眼的笑容，叫我一聲丞琳，然後給予一個又大又緊的擁抱。在道再見時，會再給予一個又大又緊的擁抱後，才說再見。時間不會帶走妳的好、妳的善、妳的真、妳的暖。這一切，我都牢牢記得。」透露自己在寫這段文字時邊寫邊哭，覺得非常可怕。

（翻攝自IG）

楊丞琳近來遭Makiyo爆料「紅了翻臉不認人」，而她不受這些紛擾影響，照樣發聲追憶與Makiyo同樣有著深厚交情的大S，更不忘替小S打氣，「熙娣，一定要把熙媛的好和愛延續下去。要堅強、要振作。休息夠了就勇敢去面對沒有她的世界。她的精神會永遠存在。我們知道，妳一定可以的，愛妳。」

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