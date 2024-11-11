電梯偶遇 小妹妹誤認林宥嘉是台韓混血畢書盡：給過

林宥嘉（左）被誤認為台韓混血男星畢書盡。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男歌手林宥嘉今（11）日在社群發文，表示昨天自己被誤認為畢書盡，並神還原當時場景，令網友捧腹大笑。

林宥嘉說，他結束台東的表演之後準備回到飯店房間，就在等待電梯的時候，一為目測大約4年級的小妹妹不斷衝著他甜笑，林宥嘉覺得很開心，於是上前搭話，問小妹妹說：你知道我是誰嗎～？妹妹害羞又靦腆，但很肯定的回答：「畢書盡」讓林宥嘉哭笑不得。

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林宥嘉留言表示欣賞畢書盡。（翻攝自臉書）

網友看到這個溫馨的小故事，忍不住在發文底下留言：「孤帆遠影畢書盡」、「妹妹： Bii 畢書盡（///▽///） 林宥嘉 Yoga Lin ：難道一生的時間都用來換和你一個誤會」、「有韓味的台星 肯定」、「這是稱讚啊！畢書盡是帥哥」。

林宥嘉替畢書盡宣傳。（翻攝自臉書）

林宥嘉雖然被誤認為畢書盡，但他也大方在留言區替畢書盡宣傳：「Bii 畢書盡 12月初要發片了，最近一直有新歌喔 fighting❤️‍一直都很欣賞Bii的歌聲，超會唱，聲音又特別，一聽就知道是他！而且很帥」。

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