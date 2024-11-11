晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

電梯偶遇 小妹妹誤認林宥嘉是台韓混血畢書盡：給過

林宥嘉（左）被誤認為台韓混血男星畢書盡。（本報合成圖，翻攝自臉書）林宥嘉（左）被誤認為台韓混血男星畢書盡。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男歌手林宥嘉今（11）日在社群發文，表示昨天自己被誤認為畢書盡，並神還原當時場景，令網友捧腹大笑。

林宥嘉說，他結束台東的表演之後準備回到飯店房間，就在等待電梯的時候，一為目測大約4年級的小妹妹不斷衝著他甜笑，林宥嘉覺得很開心，於是上前搭話，問小妹妹說：你知道我是誰嗎～？妹妹害羞又靦腆，但很肯定的回答：「畢書盡」讓林宥嘉哭笑不得。

林宥嘉留言表示欣賞畢書盡。（翻攝自臉書）林宥嘉留言表示欣賞畢書盡。（翻攝自臉書）

網友看到這個溫馨的小故事，忍不住在發文底下留言：「孤帆遠影畢書盡」、「妹妹： Bii 畢書盡（///▽///） 林宥嘉 Yoga Lin ：難道一生的時間都用來換和你一個誤會」、「有韓味的台星 肯定」、「這是稱讚啊！畢書盡是帥哥」。

林宥嘉替畢書盡宣傳。（翻攝自臉書）林宥嘉替畢書盡宣傳。（翻攝自臉書）

林宥嘉雖然被誤認為畢書盡，但他也大方在留言區替畢書盡宣傳：「Bii 畢書盡 12月初要發片了，最近一直有新歌喔 fighting❤️‍一直都很欣賞Bii的歌聲，超會唱，聲音又特別，一聽就知道是他！而且很帥」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中