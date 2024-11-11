（影）莫文蔚怒賞老公巴掌！與劉德華大唱反調「對罵到拍桌」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕莫文蔚在災難片《焚城》中與劉德華大唱反調，爭取對災難的主導權，雙方戲裡你來我往，戲外莫文蔚興奮又過癮，「好開心可以再度和劉德華一起演出，我和他幾乎場場都在爭論，充滿火藥味，甚至吵到拍桌子，演得好爽，很興奮。」

莫文蔚在《焚城》中飾演主持緊急危機應變小組的代理特首Cecilia。（華映提供）

《焚城》在香港票房突破2000萬港幣（約台幣8210萬），台灣也開出620萬的票房，莫文蔚飾演主持緊急危機應變小組的代理特首，她多年沒有在大銀幕演出，當初收到監製江志強和劉德華的邀請重返大銀幕，「光是看到演出的卡司就覺得我非演不可，都是演技派的演員，而且這個題材很特別，是少見的大規模災難作品，電影中深層的訊息也很有意義。」

請繼續往下閱讀...

莫文蔚（前）在《焚城》當中與劉德華大鬥法。（華映提供）

莫文蔚覺得最困難的是要在生氣時，怒打片中老公周文健一巴掌的戲，原來她演戲多年，卻從沒有演過打巴掌的戲碼，她說：「周文健人很nice，一直安慰我，要我真的一次打過去就好，不要保留收手，可我真的有點怕，而且拍完後我發現他的臉頰真的紅了，讓我覺得很不好意思。」

周文健在《焚城》中飾演莫文蔚的老公。（華映娛樂提供）

而《焚城》拍攝場景遍佈全港多處，包括消防局、舊政府總部廣場等地，為追求真實效果，劇組更大規模動員超過300人拍攝大型疏散場面，甚至還去租用了未入住的住宅外圍取景。為求逼真重現醫院救援和公路堵塞的混亂場景，劇組又起用大量臨時演員，並動用了60多部車輛，力求呈現最真實的災難效果。《焚城》作為香港少有的大製作災難片，自然少不了驚心動魄的爆破場面。

《焚城》中上演不少驚險場面。（華映提供）

除了現場真火拍攝，還有多場重頭爆破戲使用了電腦特效處理。其中一場「焚城級」的爆炸戲，更讓觀眾猶如置身於將近毀滅的香港現場，非常震撼。

劉德華在《焚城》變身環保專家，努力阻止輻射危機。（華映提供）

《焚城》故事描述一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。為應付這場毀滅性災難，專家范偉立（劉德華飾）加入由代理特首Cecilia（莫文蔚飾）主持的緊急危機應變小組。香港700多萬人的家園可能隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拼死阻止輻射擴散全港。面對前所未見的末日浩劫，香港能否免於一夜滅城？電影現正熱映中。