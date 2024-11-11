晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）莫文蔚怒賞老公巴掌！與劉德華大唱反調「對罵到拍桌」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕莫文蔚在災難片《焚城》中與劉德華大唱反調，爭取對災難的主導權，雙方戲裡你來我往，戲外莫文蔚興奮又過癮，「好開心可以再度和劉德華一起演出，我和他幾乎場場都在爭論，充滿火藥味，甚至吵到拍桌子，演得好爽，很興奮。」

莫文蔚在《焚城》中飾演主持緊急危機應變小組的代理特首Cecilia。（華映提供）莫文蔚在《焚城》中飾演主持緊急危機應變小組的代理特首Cecilia。（華映提供）

《焚城》在香港票房突破2000萬港幣（約台幣8210萬），台灣也開出620萬的票房，莫文蔚飾演主持緊急危機應變小組的代理特首，她多年沒有在大銀幕演出，當初收到監製江志強和劉德華的邀請重返大銀幕，「光是看到演出的卡司就覺得我非演不可，都是演技派的演員，而且這個題材很特別，是少見的大規模災難作品，電影中深層的訊息也很有意義。」

莫文蔚（前）在《焚城》當中與劉德華大鬥法。（華映提供）莫文蔚（前）在《焚城》當中與劉德華大鬥法。（華映提供）

莫文蔚覺得最困難的是要在生氣時，怒打片中老公周文健一巴掌的戲，原來她演戲多年，卻從沒有演過打巴掌的戲碼，她說：「周文健人很nice，一直安慰我，要我真的一次打過去就好，不要保留收手，可我真的有點怕，而且拍完後我發現他的臉頰真的紅了，讓我覺得很不好意思。」

周文健在《焚城》中飾演莫文蔚的老公。（華映娛樂提供）周文健在《焚城》中飾演莫文蔚的老公。（華映娛樂提供）

而《焚城》拍攝場景遍佈全港多處，包括消防局、舊政府總部廣場等地，為追求真實效果，劇組更大規模動員超過300人拍攝大型疏散場面，甚至還去租用了未入住的住宅外圍取景。為求逼真重現醫院救援和公路堵塞的混亂場景，劇組又起用大量臨時演員，並動用了60多部車輛，力求呈現最真實的災難效果。《焚城》作為香港少有的大製作災難片，自然少不了驚心動魄的爆破場面。

《焚城》中上演不少驚險場面。（華映提供）《焚城》中上演不少驚險場面。（華映提供）

除了現場真火拍攝，還有多場重頭爆破戲使用了電腦特效處理。其中一場「焚城級」的爆炸戲，更讓觀眾猶如置身於將近毀滅的香港現場，非常震撼。

劉德華在《焚城》變身環保專家，努力阻止輻射危機。（華映提供）劉德華在《焚城》變身環保專家，努力阻止輻射危機。（華映提供）

《焚城》故事描述一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。為應付這場毀滅性災難，專家范偉立（劉德華飾）加入由代理特首Cecilia（莫文蔚飾）主持的緊急危機應變小組。香港700多萬人的家園可能隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拼死阻止輻射擴散全港。面對前所未見的末日浩劫，香港能否免於一夜滅城？電影現正熱映中。

-->
你可能還想看 more
熱門關鍵字
大S離世 大S 大S 徐熙媛 大S 具俊曄 汪小菲 具俊曄 大S猝逝 大S徐熙媛 徐熙媛 小S 張蘭 骨灰 大S死訊 史書華離婚 小S徐熙娣 小S 徐熙娣 張穎穎 流感併發肺炎 小S公公 抖音