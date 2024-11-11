晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《正年》收視三級跳！金泰梨吐血又嗓壞 辭演員跳海沒死成

金泰梨在《正年》中萎靡不振，竟直接跳入海中。（翻攝自Disney+）金泰梨在《正年》中萎靡不振，竟直接跳入海中。（翻攝自Disney+）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由金泰梨主演的韓劇《正年》收視強勁上漲，播出至今狂翻3倍不止，最新第9、10集更在韓國電視台分別獲得11.9%及14%的佳績，勇奪同時段劇集收視冠軍。

《正年》將迎來最終大結局，包括金泰梨及梅蘭國劇團團員都面臨空前危機，金泰梨飾演的女主角「正年」因為對失敗的焦慮和恐懼，練習過度導致吐血、嗓子壞掉等重大挫折之後，辭去演員身分回歸家鄉，鬱鬱寡歡的她更直接衝入大海，似乎想要尋短，所幸並無大礙。

金泰梨主演的《正年》收視飆升，劇情越來越精彩。（Disney+提供）金泰梨主演的《正年》收視飆升，劇情越來越精彩。（Disney+提供）

劇中飾演「正年」母親的文素利，曾是擁有天籟歌喉的知名女伶，劇中首度在女兒面前高歌，鼓勵正年擁抱自己的不完美、化劣勢為優勢再度逐夢，金泰梨也向媽媽告白：「不能唱歌的話，我就用其他方式站上舞台，如果嗓子壞了，我就當舞群，如果腿斷了，我也可以演默角。」，母女首度敞開心胸的故事高潮，也再度惹哭螢幕前眾多觀眾。

另一方面，各大國劇團的聯合公演才順利落幕，有「最帥女神」之稱的鄭恩彩，飾演多次面對挫折都能坦然面對的劇團王子「文鈺瓊」，即便一直是國劇界的超級巨星，但在面臨最看重的接班人「正年」退出、吸毒等負面新聞屢屢攻擊的狀態下，突然投下驚人震撼彈，讓全體劇團無所適從，也讓觀眾好奇接下來的故事到底會有什麼樣的發展。

《正年》已在Disney+播出，並將於本週六、日迎接最終大結局。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中