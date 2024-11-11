《正年》收視三級跳！金泰梨吐血又嗓壞 辭演員跳海沒死成

金泰梨在《正年》中萎靡不振，竟直接跳入海中。（翻攝自Disney+）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由金泰梨主演的韓劇《正年》收視強勁上漲，播出至今狂翻3倍不止，最新第9、10集更在韓國電視台分別獲得11.9%及14%的佳績，勇奪同時段劇集收視冠軍。

《正年》將迎來最終大結局，包括金泰梨及梅蘭國劇團團員都面臨空前危機，金泰梨飾演的女主角「正年」因為對失敗的焦慮和恐懼，練習過度導致吐血、嗓子壞掉等重大挫折之後，辭去演員身分回歸家鄉，鬱鬱寡歡的她更直接衝入大海，似乎想要尋短，所幸並無大礙。

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金泰梨主演的《正年》收視飆升，劇情越來越精彩。（Disney+提供）

劇中飾演「正年」母親的文素利，曾是擁有天籟歌喉的知名女伶，劇中首度在女兒面前高歌，鼓勵正年擁抱自己的不完美、化劣勢為優勢再度逐夢，金泰梨也向媽媽告白：「不能唱歌的話，我就用其他方式站上舞台，如果嗓子壞了，我就當舞群，如果腿斷了，我也可以演默角。」，母女首度敞開心胸的故事高潮，也再度惹哭螢幕前眾多觀眾。

另一方面，各大國劇團的聯合公演才順利落幕，有「最帥女神」之稱的鄭恩彩，飾演多次面對挫折都能坦然面對的劇團王子「文鈺瓊」，即便一直是國劇界的超級巨星，但在面臨最看重的接班人「正年」退出、吸毒等負面新聞屢屢攻擊的狀態下，突然投下驚人震撼彈，讓全體劇團無所適從，也讓觀眾好奇接下來的故事到底會有什麼樣的發展。

《正年》已在Disney+播出，並將於本週六、日迎接最終大結局。

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