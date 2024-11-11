曾莞婷認了！拍《影后》心好累「用盡生命在演」 吐露想息影又待幕前原因

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷在Netflix影集《影后》飾演堅持不演媽的傲嬌女演員「潘茵茵」，她演出後感慨戲如人生，想起拍攝時的點滴忍不住淚灑首映會，甚至吐露有退出演藝圈的念頭。她今（11日）於社群發文寫道，「其實潘茵茵一開始不是屬意我，因為太多人避諱這個角色，但我看到了她的內心世界。

曾莞婷拍攝《影后》殺青戲前，導演嚴藝文抱著她打氣。（翻攝自臉書）

曾莞婷很心疼角色潘茵茵，她說：「也許是我自己的投射，她為了她最熱愛的舞台全心全意的投入，為了她想要的角色最後放下所有的堅持，最後她的世界只剩下她自己。」

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曾莞婷（中）在《影后》飾演傲嬌女演員。（翻攝自臉書）

曾莞婷在《影后》的殺青戲是在廁所，當時導演嚴藝文抱著她說：「這是妳獻給這部戲的最後一場戲。」但她心裡想的卻是「也許這是我獻給演藝圈的最後一場戲。」她直言：「演完這部戲有一度走不出來，覺得有點心累，不知道自己的堅持可以換來什麼，一度什麼都不想做，要不是前一年就答應的工作緊接而來，我可能就要息影了。」

曾莞婷。（翻攝自臉書）

至於為何沒離開演藝圈？曾莞婷說：「但這也是我跟茵茵最像的一部分，一直喊著要退休，但最離不開的也是自己，也許你會覺得我的戲份不多，但每一場戲我都是用盡生命在演，每天的戲份在我睡前腦海裡至少轉10遍，哪裡做得不好、哪裡可以更好？因為在乎，所以更真實。這就是我要獻給你們也獻給自己的影后。」

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