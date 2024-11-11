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娛樂 最新消息

小巨蛋唱到一半消音！陶喆曝光當下心情

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆相隔10年帶著全新世界巡迴演唱會「Soul Power II」回到台北小巨蛋，一連兩晚都是唱好唱滿30首歌、飆唱3小時，昨晚唱到《愛我還是他》時麥克風一度消音，當下會緊張嗎？陶喆笑說：「我想說到底是怎麼了，這就是現場演出，最好看的現場就是有一些缺陷美。」出現了狀況，要自己救回來，「這就是小小的失誤，我自己也調皮，又唱上去了一個高音，但就是給大家一個當下的感覺。」

陶喆演唱會慶功。（記者潘少棠攝）陶喆演唱會慶功。（記者潘少棠攝）

昨晚演出尾聲，陶喆向粉絲宣告好消息：「明年見！」透露接下來巡演將會開始在戶外場館演出，人數都是至少2萬人起跳，會相當消耗體力，「Soul Power II」這次在台北搭了延伸台、衛星台，就算是一個暖身，「其實是一個是很好的訓練！」他很開心在這樣長的舞台跑下來，自己沒有太喘，至於是否想要在大巨蛋開唱，他笑回：「大巨蛋先讓杰倫挑戰，杰倫加油！」

這兩天演出回家後，老婆有沒有給一些鼓勵？他笑說：「沒有特別，就照常的感覺，我本來在彩排的時候就是平常心，不要給自己太大的壓力，但是第一天從升降上來，確實是有一些氛圍是不一樣的。」

演唱會唱了許多經典曲，自己最有感觸的一段是什？他則說：「我覺得唱《望春風》會有很多的畫面，第一張專輯的第一首歌，那時候我還記得在中南部還有辦一些簽唱會，看到一些長輩說『這是唱什麼』，回來台灣唱感覺很不一樣。」

此外，被逼問新專輯進度，陶喆自我喊話：「12月31日是最後一天，一切都在掌控中，這次是大的專輯，有10幾首歌！帶給大家驚喜，音樂上我有堅持、認真！」接下來將持續到不同城市繼續演出，陶喆也期許著：「希望樂迷們可以感受到能量，沒有華麗衣服、串場、舞者，而是回到音樂本身，在這個華語樂壇裡還是有純粹音樂的演唱會！」

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