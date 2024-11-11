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娛樂 最新消息

（影）葛斯齊開戰！再爆王定宇「超級照片拿來」訊息 嗆：你很over

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕狗仔葛斯齊日前踢爆，立委王定宇曾帶美女助理與前總統蔡英文一起吃便當，更貼出「我想要妳」對話，而王定宇則是怒批鬼扯並揚言提告。如今葛斯齊正式開戰，於今（11）凌晨直播，公開王定宇與一名女子的私密對話截圖。

葛斯齊（左）直播爆料，公開王定宇（右）對話截圖。（翻攝自臉書、資料照）葛斯齊（左）直播爆料，公開王定宇（右）對話截圖。（翻攝自臉書、資料照）

葛斯齊在臉書直播開嗆，「11月11號1點11分，王定宇我正式和你開戰，現在是剛暖好身」，接著便聲稱握有王定宇與一名女子的私密對話，首先是曬出王定宇7月17日的3筆臉書打卡紀錄，之後葛斯齊曬出一段對話截圖，表示是王定宇在同一天晚上傳給一名女子的對話，內容為「蛤？怎麼我離開台北，妳就到台北，拿超級照片來道歉，快點」，而對話內容的地點疑似與打卡紀錄重疊。

葛斯齊曬出對話紀錄。（翻攝自臉書）葛斯齊曬出對話紀錄。（翻攝自臉書）

葛斯齊直言，因王定宇有打卡習慣，所以查證幾乎沒有難度，並點出王定宇在對話中，不僅用命令式語氣跟女性說話，還提出質疑「超級照片」是什麼？他批評「王定宇先生你很over，你是非常over的立委」，表示目前還有很多話憋在心裡，沒有說出來會很痛苦，最後喊話王定宇，「王定宇立法委員，你有沒有傳過一些，很『特別』的東西給這個對話紀錄的人，我真的覺得處理你太容易了，完全沒有技術含量」。

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