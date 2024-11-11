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娛樂 最新消息

高雄跨年陸續曝光「五大咖」 高市府:還有更多彩蛋

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼盧廣仲、徐佳瑩後，高雄市政府今曝光高雄跨年第二波名單，包括大勢樂團告五人、滅火器、麋先生，市府強調還沒結束，除了「五大咖」外，還有更多驚喜彩蛋即將公開。

告五人再度登上高雄跨年舞臺。（相信音樂提供）告五人再度登上高雄跨年舞臺。（相信音樂提供）

高雄市政府今公布夢時代跨年晚會第二波卡司，大勢樂團告五人、滅火器和麋先生開場接力演出，市長陳其邁表示，從年初「大港開唱」到10月「Takao Rock 打狗祭」，澎湃熱情的音樂祭展現高雄活力城市的搖滾性格，歡迎樂迷到高雄繼續從年頭唱到年尾的熱血，嗨翻跨年夜。

人氣一年高過一年的告五人，今年再度登上高雄跨年晚會舞台，準備用充滿歡樂的表演，來回饋他們印象中最熱情的高雄觀眾；主辦單位指出，節目一開場就邀請深受樂迷崇拜的創作樂團表演，掀起跨年晚會火熱高潮，消息一出讓樂迷粉絲摩拳擦掌，準備連續狂歡六小時。

滅火器預告將為高雄跨年舞臺帶來大驚喜。（火氣音樂提供）滅火器預告將為高雄跨年舞臺帶來大驚喜。（火氣音樂提供）

從高雄學生樂團起步的滅火器，將在2025年迎來成軍25周年的重要時刻，除一系列慶祝活動的籌備，團員們也都開始在樂團表演以外，嘗試不同面向的工作，像楊大正即將以舞臺劇演員的身分和大家見面。

樂團成員都來自南臺灣的麋先生，以往都趁著跨年晚會表演和老朋友敘舊，也藉此機會認識不同的新朋友；2024年對麋先生是不同以往的一年，他們今年以電影周處除三害片尾曲〈壞蛋〉紅遍亞洲，在盡心準備高雄跨年晚會內容的同時，也公布明年3月將在高雄巨蛋舉辦馬戲團運動 CircUs世界巡迴演唱會高雄場的好消息。

麋先生挾著超高人氣，陪伴高雄的朋友一起跨年。（相信音樂提供）麋先生挾著超高人氣，陪伴高雄的朋友一起跨年。（相信音樂提供）

2025高雄夢時代跨年將於12月31日晚間6點55分登場，目前已公布高雄獨家卡司盧廣仲、徐佳瑩，以及大勢樂團告五人、滅火器、麋先生等夢幻卡司，精彩節目加上亞灣區百萬港景，高市府表示「跨年首選就是高雄」，還有更多驚喜彩蛋即將公開，邀請所有人到高雄歡度浪漫溫馨的跨年夜。

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