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娛樂 日韓

B1A4拿衛生紙大爆哭！台粉死忠追13年 CNU告白「守護團體的理由」

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團B1A4今天（10日）在台大體育館演出，孔燦特別準備中文信給粉絲，不過因為中文實在有些掉漆，連翻譯都幫忙重唸一次，讓溫馨的氣氛瞬間破功，台上3人都噴笑。

B1A4的孔燦（左）、燦多、CNU又唱又跳，嗨翻全場。（網銀國際影視提供）B1A4的孔燦（左）、燦多、CNU又唱又跳，嗨翻全場。（網銀國際影視提供）

在安可後，他們帶來出道即爆紅的出道曲《OK》，《SOLO DAY》時則走下台與粉絲近距離互動，《BABY GOOD NIGHT》時則是又掀起新一波高潮，明明是跟大家說「晚安」，現場氣氛卻十分熱烈。粉絲要求他們再下台一次，CNU竟然真的示意兩位隊友，現場竟再度播放《BABY GOOD NIGHT》，3人幾乎每個地方都走遍，誠意十足。

B1A4的CNU（左）、燦多、孔燦獻唱《想見你》。（網銀國際影視提供）B1A4的CNU（左）、燦多、孔燦獻唱《想見你》。（網銀國際影視提供）

在台灣BANA（粉絲名）的應援影片中，有喜歡他們半年的粉絲，也有追了13年的死忠歌迷，稱B1A4是青春也是初戀，他們的告白讓燦多、孔燦哭到拿起衛生紙，CNU則是眼眶泛淚，燦多哭到話說不出來，台下粉絲則是不停對他們說「謝謝」、「加油」，現場十分感動。

B1A4的成員CNU（左）、孔燦及燦多哭到不行。（讀者提供）B1A4的成員CNU（左）、孔燦及燦多哭到不行。（讀者提供）

CNU表示感謝，「為什麼感覺情緒很激動是，當我們每一次想要辦演唱會，當然也很想念大家，但並沒有想像中那麼簡單，抱著抱歉又感謝的心情。」CNU表示一直守護B1A4這個名字到現在，都是因為粉絲的關係，

B1A4燦多（左）、CNU、孔燦最後穿上運動裝，活力四射。（網銀國際影視提供）B1A4燦多（左）、CNU、孔燦最後穿上運動裝，活力四射。（網銀國際影視提供）

韓團B1A4今天在台大體育館演出。（記者王文麟攝）韓團B1A4今天在台大體育館演出。（記者王文麟攝）

哭最慘的是燦多，表示太久沒來了，沒想到大家會為他們準備驚喜，看到從一開始到現在，粉絲都還在，讓他真的忍不住眼淚，不知道該怎麼報答粉絲們，「我會做個約定，B1A4會一直在BANA身邊，未來不論什麼時候，一定還會再相見。」

孔燦則是非常想與粉絲相聚，也很努力不想被粉絲放棄，「雖然大家都說，我們不見面的日子很長，見面時間很短， BANA真的很抱歉，讓你們長久的等待，因為有BANA的存在，才有B1A4，真的很愛你們。」

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