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娛樂 最新消息

（影）王仁甫扮黑臉！季芹大考前揪孩子玩被嗆：妳覺得適合嗎？

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《夜校女生》今天（10日）在金馬首映，演員陳姸霏、邱以太及季芹現身受訪，季芹在片中飾演望女成鳳的母親，將未能實現的夢想寄望在女兒身上；現實中她是比較開明的母親，不但動不動問孩子要不要喝手搖飲，考前還邀請孩子出去玩，被孩子回嗆：「妳覺得我現在適合嗎？」

季芹認為飾演的角色與現實中的她有落差。（記者潘少棠攝）季芹認為飾演的角色與現實中的她有落差。（記者潘少棠攝）

季芹在《夜校女生》中飾演單親媽媽，她與飾演女兒的陳姸霏有許多衝突戲碼，季芹認為這個角色與現實中的她有落差，平常她與女兒相處像是朋友，她不會要求孩子考上第一成願，但希望孩子能夠有自信且是發掘自我的人，決定權就交給小孩。

至於在教育方面，她與王仁甫誰是扮黑臉的？季芹笑說，老公是個鋼鐵直男，做事比較急，很自然就是扮黑臉的，不過王仁甫雖然口中說「一視同仁」，但還是比較寵愛女兒一點，「接女兒放學，正門口就會看到他，如果是兒子就會叫他搭捷運。」

被問到會不會擔心有人追女兒？季芹表示王仁甫比較緊張，「他說16歲才能談戀愛，結果女兒快15歲，又說18歲才可以談戀愛，快18歲又說為避免黑歷史，20歲比較好。」季芹則是怕拖太久，女兒反而沒人要。

（左起）季芹、陳妍霏、邱以太（記者潘少棠攝）（左起）季芹、陳妍霏、邱以太（記者潘少棠攝）

片中陳姸霏追男學生邱以太，陳姸霏理想中的學長形象，必須要會運動、白白淨淨且比她高，而邱以太則是自爆第一個女朋友就是透過「臉書」交到的，當時在學校就對她很有好感，之後按了對方的好友邀請，也會一直刷心儀女生的頁面。

陳姸霏自曝理想中的學長形象。（記者潘少棠攝）陳姸霏自曝理想中的學長形象。（記者潘少棠攝）

相較於陳姸霏、邱以太是使用MSN、臉書等等，季芹笑說，當初王仁甫追她的時候，就是教她如何使用即時通訊軟體「ICQ」，而她現在IG寫出長篇大論，則是會被孩子嗆「妳寫太多了啦，很有年代感」。《夜校女生》電影將在1月29日上映。

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