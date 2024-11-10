陳謙文同台緋聞女友 當眾喊王樂妍「阿姨」慘遭怒瞪

〔記者李紹綾／台北報導〕陳謙文加入三立八點檔《願望》，和緋聞女友王樂妍同台演出，他興奮地說：「我很開心可以一起在演合作，比較好玩的是這次我要叫她阿姨。」有一幕兩人在排戲時，他先對王樂妍說：「樂妍，我要叫你阿姨耶！」結果王樂妍立刻回：「你不准喊！」結果在排戲的時候，一直被王樂妍怒瞪。

陳謙文（左）、王樂妍在《願望》再度同台飆戲。（陳謙文提供）

其實在陳謙文眼中，他覺得王樂妍這次在劇中滿耀眼，且裝扮上也有不一樣的嘗試。由於兩人之前幾乎每一檔戲都演情侶，可謂是「萬年情侶」，甚至這次粉絲知道兩人會同台後，還留言希望他們可以再演情侶，但這次兩人在劇中關係不同，陳謙文倒是滿期待未來跟這位「阿姨」有多一些互動。

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談及角色「高家翔」，陳謙文認為角色跟自己個性的某部分差不多，「就是開朗跟樂觀的部分。」然而現在忙拍戲，熱愛音樂的他只好將興趣與工作同時併行，在音樂和戲劇之間平衡發展，他覺得粉絲也很清楚他在幹嘛，從之前演唱會中演唱《相愛有影》，一直搭著劇中音樂，現在人終於從背景音樂跳出來。陳謙文說，今年是很充實的一年，出專輯、演唱會到演戲，KPI也算達到了，「除了花錢還能賺錢，音樂很燒錢，其實沒有辦法回收太多，但多一個歌手身分，可以多參加一些活動或演唱，也是賺錢的好機會。」

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