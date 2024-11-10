昔遇綁架！陳謙文隱藏富二代身分 總裁爸疑心病爆發...偷驗DNA

陳謙文（右）加入《願望》與江國賓（左）同台對戲。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳謙文加入三立八點檔《願望》，飾演江國賓的兒子「高家翔」，劇中因集團長子身分，讓他曾遇綁架事件，從此隱藏起富二代身分，作為主治醫師的他，個性果斷又高EQ的模樣，讓網友直喊：「太帥了！」陳謙文的出現又將掀起一波身世之謎，江國賓的前妻陳柏渝一心想挑撥兩人的父子之情，惹得江國賓疑心病大爆發，忍不住偷驗兒子的DNA，究竟江國賓和江宏恩誰才是陳謙文的親生父親？高潮迭起的劇情發展引起觀眾好奇。

陳謙文（右）加入《願望》與江國賓（左）同台對戲。（三立提供）

陳謙文（右）加入《願望》與江國賓（左）同台對戲。（三立提供）

陳謙文（右）加入《願望》與江國賓（左）同台對戲。（三立提供）

對於與江國賓對戲，陳謙文充滿期待和熱情，「因為一直對他的演技深感敬佩和期待，這次終於有很多互動，可以感受到前輩拍戲的精準跟細膩的程度。」陳謙文這回戴起眼鏡在在造型上做了不一樣形象轉換形象，詮釋一個被綁架後隱藏身分的醫生，他說：「這次角色轉換很大，我覺得滿有趣的。」沒想到他一進劇組才短短一星期就「燒聲」，他解釋可能剛好因為最近季節轉換，又加上劇組很多人感冒，現在他又必需用更多的力量去說台詞，所以得要比較吃力一點。

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