晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《影后》「流氓」太帥爆紅！跟楊謹華飆親密戲 脫衣露胸肌秒圈粉

在台劇《影后》中與楊謹華有姐弟戀戲份的詹懷雲，因超高顏值爆紅。（翻攝自IG）在台劇《影后》中與楊謹華有姐弟戀戲份的詹懷雲，因超高顏值爆紅。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期剛上線的台劇《影后》佳評如潮，其中與飾演「周凡」的楊謹華有姐弟戀戲份的「流氓」詹懷雲，因超高顏值爆紅，他第一集就脫衣秀出超結實胸肌，虜獲不少人的芳心，IG更是在開播4天內從3千多名粉絲飆漲到1.2萬粉絲。

《影后》飯店房務員流氓與長住飯店的女明星周凡在工作時認識，逐漸熟絡，最終發展出姐弟戀。（翻攝自IG）《影后》飯店房務員流氓與長住飯店的女明星周凡在工作時認識，逐漸熟絡，最終發展出姐弟戀。（翻攝自IG）

楊謹華、詹懷雲在劇中曖昧氛圍十足，觀眾都身陷粉紅泡泡中。（翻攝自IG）楊謹華、詹懷雲在劇中曖昧氛圍十足，觀眾都身陷粉紅泡泡中。（翻攝自IG）

男星詹懷雲在《影后》中飾演飯店房務員流氓，與長住飯店的女明星周凡在工作時認識，逐漸熟絡，最終發展出姐弟戀，劇中兩人的曖昧氛圍十足，使觀眾都身陷粉紅泡泡中。在出場之際，詹懷雲就脫制服露出結實胸肌的橋段，令不少人印象深刻，不過如此的好身材，其實是嚴格控管下促成的，他被要求在演出前必須瘦5公斤，導演嚴藝文也在受訪時表示，要求瘦身對演員很殘忍，但是看到最後畫面，忍不住大讚詹懷雲「是真的帥！」

詹懷雲的IG從原本的3千名粉絲，已漲到1.2萬人。（翻攝自IG）詹懷雲的IG從原本的3千名粉絲，已漲到1.2萬人。（翻攝自IG）

回顧詹懷雲爆紅前，其實已在不少劇中嶄露頭角，16歲出道時演出《行動代號：孫中山》男主角，近年也接演了《人選之人-造浪者》、《何百芮的地獄毒白》、《都市懼集》等戲劇。《影后》開播後，詹懷雲的IG從原本的3千名粉絲，稍早經本報查看，已來到1.2萬人，熱度驚人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中