《影后》「流氓」太帥爆紅！跟楊謹華飆親密戲 脫衣露胸肌秒圈粉

在台劇《影后》中與楊謹華有姐弟戀戲份的詹懷雲，因超高顏值爆紅。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期剛上線的台劇《影后》佳評如潮，其中與飾演「周凡」的楊謹華有姐弟戀戲份的「流氓」詹懷雲，因超高顏值爆紅，他第一集就脫衣秀出超結實胸肌，虜獲不少人的芳心，IG更是在開播4天內從3千多名粉絲飆漲到1.2萬粉絲。

《影后》飯店房務員流氓與長住飯店的女明星周凡在工作時認識，逐漸熟絡，最終發展出姐弟戀。（翻攝自IG）

楊謹華、詹懷雲在劇中曖昧氛圍十足，觀眾都身陷粉紅泡泡中。（翻攝自IG）



男星詹懷雲在《影后》中飾演飯店房務員流氓，與長住飯店的女明星周凡在工作時認識，逐漸熟絡，最終發展出姐弟戀，劇中兩人的曖昧氛圍十足，使觀眾都身陷粉紅泡泡中。在出場之際，詹懷雲就脫制服露出結實胸肌的橋段，令不少人印象深刻，不過如此的好身材，其實是嚴格控管下促成的，他被要求在演出前必須瘦5公斤，導演嚴藝文也在受訪時表示，要求瘦身對演員很殘忍，但是看到最後畫面，忍不住大讚詹懷雲「是真的帥！」

詹懷雲的IG從原本的3千名粉絲，已漲到1.2萬人。（翻攝自IG）

回顧詹懷雲爆紅前，其實已在不少劇中嶄露頭角，16歲出道時演出《行動代號：孫中山》男主角，近年也接演了《人選之人-造浪者》、《何百芮的地獄毒白》、《都市懼集》等戲劇。《影后》開播後，詹懷雲的IG從原本的3千名粉絲，稍早經本報查看，已來到1.2萬人，熱度驚人。



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