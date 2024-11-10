台灣10大YouTuber曝光！第一名竟是他 網震驚：完全沒聽過

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「世界之奇最Top」8日於頻道上傳新片，整理出目前粉絲最多的10大台灣YouTuber。值得關注的是，民眾耳熟能詳的蔡阿嘎、阿滴英文、這群人TGOP皆沒進前5名，奪下冠軍的是擁有1400萬訂閱的奇軒Tricking。該排名曝光後，立刻掀起討論，有網友直呼「我竟然完全沒聽過第一名！」

奇軒Tricking。（翻攝自IG）

台灣YTR冠軍是擁有1400萬訂閱者的奇軒，他也是台灣第一位獲得YouTube頒發鑽石獎牌的創作者，他於2022年7月創立YouTube頻道「奇軒Tricking」，剛開始僅1萬人訂閱，搭上短影音潮流後，4個月內火速達成百萬訂閱，不到半年就突破許多知名YouTuber的訂閱數，成為台灣YouTuber創作圈的黑馬。然而，他的爆紅曾被質疑是靠錢買來的，他坦承起初會有點難過，但後來調適好心態，決定用平常心去看待酸言酸語，感嘆酸民「就是為了酸而酸」。

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第2至第10名，依序是葉式特工、Pan Piano、這群人TGOP、阿神、阿滴英文、Ru's Piano Ru味春捲、Joeman、蔡阿嘎、木曜4超玩。該排名曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言表示，「第一名竟然有一千多萬訂閱，我竟然不知道他是誰」、「前三名都沒聽過」、「我一直以為沒有任何台灣Ytber破千萬訂閱，現在終於知道了。」

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