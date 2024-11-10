館長直播辱罵吳宗憲要賠80萬 486先生猛虧「何苦」

館長（左）開直播嗆罵「呷洨（吃精）」等語，遭吳宗憲提起刑、民事告訴。（資料照，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢前年8月開直播嗆罵藝人吳宗憲稱「你吃洨（指精液）」，刑事部份被依公然侮辱罪判拘役58日，緩刑2年，並要支付公庫10萬元定讞；民事方面，一審判館長須賠償80萬元，並公開道歉，館長不服，日前提起上訴，高等法院1日開庭，雙方都未出庭，各自委託律師代替出庭答辯。

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有關民事賠償纏訟至今，日前結果出爐，吳宗憲向館長求償200萬並要求公開道歉，法院判決館長需賠償80萬確定，原本高院判館長需在臉書及YouTube頻道等刊登判決要旨，最高法院則廢棄發回更審。

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自陳延昶臉書）

針對此一判決，近期多次發文公開苦勸館長的團購電商名人「486先生」陳延昶，9日也在臉書發文再勸館長：「阿漢，大哥一直跟你講，講話要注意，你看，你一直被告，長跑法院，常賠錢，真的是何苦啊。」

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有關判決出爐，吳宗憲受訪表示這事已有點久了，一切交給律師處理。

館長因不滿吳宗憲發表「某些網紅是屁孩」言論，2019年8月7日、8日開直播嗆吳宗憲「你沒有資格稱本土天王，幹X娘」、「你吃洨（精液）也沒有人要看」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等話，吳宗憲認為名譽受損，一狀告上法院。

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