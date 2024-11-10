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杜琪峯稱「我和香港失去靈魂」 霍啟剛怒批自私

杜琪峯日前接受BBC訪問，感嘆目前處於人生低潮，暗指創作受政治因素干擾。（翻攝自YouTube）杜琪峯日前接受BBC訪問，感嘆目前處於人生低潮，暗指創作受政治因素干擾。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港知名導演杜琪峯日前接受英國BBC訪問，談及近年是他創作最低潮，因為沒有創作自由，杜琪峯脫口更直言：「我和香港失去靈魂。」其言論引起廣大迴響。

對於杜琪峯說法，香港官方藝發局主席兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員的霍啟剛意有所指發文暗斥杜琪峰「無靈魂論」非常自私，認為不應將個人處於創作低潮，歸咎於香港當前的政治氣候。

相關新聞：杜琪峯嘆人生最低潮   政治干擾創作失去靈魂

杜琪峯稱「我和香港失去靈魂」 霍啟剛怒批自私霍啟剛現任香港官方藝發局主席兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員，其妻是跳水好手郭晶晶。（翻攝自網路）

霍啟剛在發文中說：「當一個人明白自己在行業及社會有地位，就更加需要謹言慎行。」他並批評表示，如果是有心推進電影業向前，就不應在外國媒體上「唱衰香港」。霍啟剛這段發文，被評暗指杜琪峰。

相關新聞：「人類不需要這樣的管制」 杜琪峯：香港沒有靈魂、人權與自由

曾3奪金馬獎、3奪香港電影金像獎的杜琪峯，本月初在第37屆東京國際電影節接受BBC訪問，他表示近年減產是因自己正處於「人生中最低潮」，是環境改變影響創作電影，「我覺得我和香港都沒有了靈魂」，更不諱言稱香港失去言論自由：「簡單講就是人權同自由。」

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