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和女演員互砸榴槤！泰星羅杰夫頭被K到爆血暈倒送醫

羅杰夫透露為《荊棘天堂》遭榴槤砸傷，驚爆暈倒過程曝光。（CATCHPLAY提供）羅杰夫透露為《荊棘天堂》遭榴槤砸傷，驚爆暈倒過程曝光。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由泰國男神羅杰夫主演的新片《荊棘天堂》已在台熱映，羅杰夫透露了電影中一場與女主角英法瓦拉哈爭奪榴槤園，雙方以榴槤砸向對方的爭執戲，兩人都在這場戲不小心受傷。

羅杰夫回憶：「雖然工作人員都有做好相當周全的防護設備，但因為這場戲需要露出雙手，先是英法指甲流血，突然間，我發現血順著我的頭髮留了下來，原本我就對血有輕微的恐懼，一看到血就慌了，頭部的皮膚劃傷，手上又留了一點血，我開始感覺呼吸漸漸急促，好像開始受不了，而這場戲必須維持一個高漲的情緒狀態，當時我還想設法讓自己不能暈倒，結果還真的暈過去了…」

羅杰夫表示工作人員告訴他暈倒了一分鐘，當他眼睛睜開時，看不清處任何東西，頭暈目眩，視線非常模糊，只聽得見周圍的工作人員叫他休息一下，最後因受傷拍攝中斷，工作人員也迅速的協助羅杰夫到醫院進行傷口處裡，所幸沒有大礙。最後羅杰夫坦言：「和女主角英法都為了《荊棘天堂》全力以赴，希望台灣的觀眾本周進戲院多多支持電影！」

《荊棘天堂》導演納盧拜庫諾大讚羅杰夫與英法兩位演員的敬業態度，導演說：「兩位演員都做足了功課，在他們的對手戲中，時常產生強烈的火花，讓角色超越我們設定的範圍，令人相當驚艷！」導演激賞羅杰夫的個人魅力，他的好演技使角色散發出一種猜不透的複雜眼神，為角色注入了關鍵靈魂。

英法在《荊棘天堂》中展現充滿鬥志的神情，以及細膩的情緒轉折，令人大開眼界。（CATCHPLAY提供）英法在《荊棘天堂》中展現充滿鬥志的神情，以及細膩的情緒轉折，令人大開眼界。（CATCHPLAY提供）

《荊棘天堂》導演納盧拜庫諾大讚羅杰夫（左）與英法精湛演出。（CATCHPLAY提供）《荊棘天堂》導演納盧拜庫諾大讚羅杰夫（左）與英法精湛演出。（CATCHPLAY提供）

而女主角英法的演技同樣受到導演高度肯定，導演透露：「第一次見到英法，就感受到她的眼神，正是這個角色所需的，充滿鬥志的神情，以及細膩的情緒轉折，都令人大開眼界！她是一位非常棒的演員，在電影中展現了攀登至最高境界的情緒，她的憤怒與決心，亦為本片一大看點！」

英法的演技為《荊棘天堂》一大看點。（CATCHPLAY提供）英法的演技為《荊棘天堂》一大看點。（CATCHPLAY提供）

《荊棘天堂》導演激賞羅杰夫的個人魅力，他的好演技使角色散發出一種猜不透的複雜眼神，為角色注入了關鍵靈魂。（CATCHPLAY提供）《荊棘天堂》導演激賞羅杰夫的個人魅力，他的好演技使角色散發出一種猜不透的複雜眼神，為角色注入了關鍵靈魂。（CATCHPLAY提供）

電影《荊棘天堂》描述桐康（羅杰夫飾）和璽克（彭沙功麥塔立卡儂飾）是一對同性伴侶，兩個人努力打拼有了屬於自己的家和榴槤園。但一場意外讓璽克突然離世，由於同性婚姻尚未受到泰國法律的承認，所有遺產轉而由璽克的媽媽繼承，桐康對於他們共有的財產沒有任何權利。桐康將想盡辦法爭取他與璽克共同結晶的果園所有權，一場以愛為名的爭產戰爭，就在猜忌、心機、恐懼與謀殺中展開…。

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