（影）相隔21年回來了！陶喆親揭不可思議巧合

金曲歌王陶喆四度攻蛋。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陶喆四度攻蛋，今、明兩天演唱會秒殺，票房吸金台幣5940萬元，相隔10年在小巨蛋開唱，興奮喊：「台北，我帶著 Soul Power II 回來了！」

演唱會開場，陶喆身穿牛仔吊帶褲搭配外套帥氣登台，背著吉他飆唱《Runaway》，接著帶來《愛是什麼東西》、《小鎮姑娘》、《王八蛋》等嗨歌，立刻炒熱全場氣氛。

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金曲歌王陶喆四度攻蛋。（記者陳奕全攝）

陶喆開心直呼：「台北，我帶著 Soul Power II 回來了！」更向歌迷喊話，「你們好乖喔，可以站起來嗎？」

其實陶喆21年前就舉辦了「Soul Power I」演唱會，當時場地是在台北市立體育場，他說：「我記得在市立體育場有四萬多人，我看到那樣的聲量真的嚇到，很驚人，今天又能站在小巨蛋。」覺得非常不可思議。

金曲歌王陶喆四度攻蛋。（記者陳奕全攝）

陶喆更感性訴說，當年做第三張專輯前一度做不出來，結果後來發生911事件，內心很有感觸。

陶喆談到，「我想說天啊，這是真的假的，所以我就覺得做音樂不該只是小情小愛，還要關注世界和社會，那時候有那樣的恐怖事情發生，我才做了第三張專輯《黑色柳丁》，並寫了《Dear God》，請求上帝給我們更多的愛溫暖這世界。」

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