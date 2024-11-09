侯佩岑現蹤小巨蛋！陶喆嫩妻才看完劉德華 放閃示愛了

陶喆今晚在小巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陶喆今晚在小巨蛋開唱，嫩妻Penny亮麗現身，受訪笑說寶貝兒子沒有缺席，應該會待在後台跑來跑去。

陶喆今晚在小巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）

陶喆嫩妻現蹤小巨蛋。（記者陳奕全攝）

近來Penny看了不少演唱會，前陣子追星陳曉東，上週也看了劉德華的小巨蛋演唱會，至於最想看哪一場，Penny連忙表示：「沒法選！」

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陶喆嫩妻現蹤小巨蛋。（記者陳奕全攝）

Penny談到，「我小時候很喜歡陳曉東，德華哥更不用說，太帥了，沒有人不喜歡他，但我覺得David（陶喆）也很棒，等下可以享受一下他認真準備的秀。」

陶喆今晚在小巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）

Penny最想聽老公演唱《似曾相識》，不忘誇讚陶喆在家裡彈吉他的時候很帥。

侯佩岑現蹤小巨蛋。（記者陳奕全攝）

Ella現蹤小巨蛋。（記者陳奕全攝）

Ella、侯佩岑、田馥甄等藝人也到場，Ella現場清唱了陶喆的《愛很簡單》，受訪分享，「我好像沒看過他演唱會，雖然之前常常看到他演出，但沒看過演唱會。」更打趣說：「希望他不要唱太新的歌，畢竟我也有點年紀了，喜歡聽老歌啦。」

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