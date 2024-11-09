外籍看護客串張鈞甯新劇！中2000萬樂透頭獎秒失聯

夏騰宏（左起）、許安植、連炳發、張鈞甯、蔡亘晏、楊一展出席《化外之醫》金馬星光首映。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕懸疑台劇《化外之醫》將在金馬影展首播前兩集，張鈞甯、越南影帝連炳發今天（9日）率領眾演員們一同受訪，張鈞甯繼18年前的《白色巨塔》之後再扮醫生，這次演出神經外科醫生，不但用豬皮練習開刀動手術，也有與女性外科醫生討教，甚至跟診，所幸張鈞甯並不怕血，認為或許自己很適合當醫生。

張鈞甯從《白色巨塔》的麻醉科醫生，搖身一變成了《化外之醫》的神經外科醫生。（記者陳奕全攝）

張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏今天一同出席金馬星光首映，越南影帝連炳發首度擔綱台劇男主角，與張鈞甯的組合更是十分新鮮，監製湯昇榮透露某一次觀看某部越南劇時，對連炳發的表現印象深刻，但又苦於沒有聯繫方式，只好「土法煉鋼」直接私訊連炳發的臉書。連炳發笑說一度以為是詐騙，後來上網一查，看起來很真實，才開啟這段合作旅程。

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連炳發首度擔綱台劇男主角，成為台劇新面孔。（記者陳奕全攝）

該劇與醫院、移工議題有關，監製湯昇榮則爆料一名在劇中飾演看護的外籍演員，在台灣中了至少2000萬樂透頭獎，竟然直接返回家鄉，徹底斷聯，讓現場眾人聽了都目瞪口呆。楊一展為飾演移工仲介胖了8公斤，還得用「台式英文」演戲，他表示：「就是融合很多台灣、馬來西亞，新加坡的口音來詮釋。」許安植則是腳踏10公分高跟鞋化身檢察官，希望讓自己氣勢強一點；蔡亘晏則是時不時就在家裡與繃帶相處，希望能夠足夠真實。

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