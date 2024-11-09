陳鴻擔任觀光代言人 60歲唱雷鬼：整死自己

陳鴻擔任雲嘉南觀光行銷代言人。（陳鴻提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣交通部觀光署11月8日啟動南區場X澎湖市集日，主題是「山海仙境，嶼你潮起來」，雲嘉南觀光行銷代言人陳鴻在首日獻唱《雲嘉南卡媠》，為雲嘉南濱海觀光圈業者們打開此次北上行銷之路。

陳鴻表示，他是首次挑戰雷鬼曲風，不斷咒罵自己怎麼會答應行銷團，真的是整死自己，但行銷團隊說明讓雲嘉南濱海記憶深刻的方式，還有這首歌也是首次與「董事長樂團」的吉董全程錄音監製和發跡於台南的年輕樂團「台客至上」及平實思路公司攜手合作，老中青三個世代的結合激盪出不一樣的效果。

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陳鴻擔任雲嘉南觀光行銷代言人。（陳鴻提供）

連吉董都對外表文質彬彬的陳鴻的台語怎麼講得那麼有底蘊，還有搖滾精神飽滿的爆發力而感到不可思義，兩人十分滿意這次的合作並考慮成團期待未來更多的方式再一起推出新作。

陳鴻很佩服吉董是一個能堅持運動的人，「在變老的路上，把自己變得更好，原來每個厲害的人都很懂得自律。」他也十分感謝吉董情義相挺，從Damo帶領到全程錄音監製兼合音一條龍服務，陳鴻也直呼人生就是不斷地突破學習。

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