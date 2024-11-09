離開台灣！FEniX沖繩大解放 忙內團寵承隆害羞不敢脫

FEniX到沖繩拍攝新歌MV。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團FEniX正式加盟華納音樂，下月將發行新專輯《赫茲》，夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX、李承隆飛到沖繩拍攝新歌MV，儘管拍攝行程滿檔，仍是難掩興奮心情。

回歸的首支單曲《有多愛》，融合Funk及Disco元素，將復古與現代感完美結合，帶點自在鬆弛的氛圍，是FEniX過去沒有嘗試過的曲風，更是他們出道以來錄製最久的一首歌。

請繼續往下閱讀...

FEniX下月發行新專輯《赫茲》。（華納音樂提供）

團長MAX親自創作歌詞，他表示：「這首歌表現了一個人在戀愛中的焦慮與掙扎，透過無法掌控的情感與反覆的內心獨白，傳達出對愛的期待和不確定。」副歌中一直重複的提問「Can you feel my love？」表現出不確定對方是否能感受自己心意的提問。

FEniX到沖繩拍攝MV，足跡從最北的古宇利大橋，最南則到安座真海灘，甚至出動空拍機，拍下超美的遼闊景觀。

FEniX很難忘沖繩當地的美景。（華納音樂提供）

身為忙內的承隆也是團寵，當哥哥們紛紛在沖繩脫去上衣解放的時刻，他顯得最害羞，每次開拍前都務必確認自己在鏡頭前是完美的樣子，也讓工作人員見識到他對自己的高要求。

FEniX最難忘沖繩的美景，峻廷感動說：「永遠不會忘記一大早到了跨海大橋，一邊拍攝MV一邊看著日出，天空的景色真的好漂亮，變化了無數次，還遇見了大海龜。」

家齊則表示：「所有的瞬間都值得被收藏，難忘的事情又多了些，就像我們拍攝的無人島，稍縱即逝卻也永生難忘。」承隆對沖繩的風景跟苦瓜美食難忘，笑說是自己今年夏末找到的寶藏。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法