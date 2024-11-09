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娛樂 電視

林岱縈曝與安芝儇「喝到失憶」！人生首場演唱會歌單藏洋蔥

〔記者林欣穎／台北報導〕「零死角女神」林岱縈今（9）日舉辦首場個人演唱會《Calculate Love》，中午現身彩排受訪時坦言心情相當緊張，昨晚在床上翻來覆去睡不著，而好友安芝儇今天凌晨飛回韓國，不過有提前替她慶功，「有在我家放鬆一下，然後我喝到失憶。」更說韓國人都很會喝酒，還笑說等演唱會結束後打算再開喝。

林岱縈舉辦首場個人演唱會《Calculate Love》。（紅心字會提供）林岱縈舉辦首場個人演唱會《Calculate Love》。（紅心字會提供）

林岱縈為這次演唱會準備6套衣服與20首歌曲，一直覺得還準備得不夠昨天彩排前後都忍不住想哭，而她這次準備演唱媽媽生前教她演唱的《浪人情歌》，還特地練了粵語歌《追》，要送給來現場支持她的香港粉絲。

林岱縈舉辦首場個人演唱會《Calculate Love》。（紅心字會提供）林岱縈舉辦首場個人演唱會《Calculate Love》。（紅心字會提供）

她隨即在現場清唱歌曲，不過唱到一半便緊張到忘詞，還被香港攝影糾正除了「追」字之外，其他廣東話發音全都不標準，隨後更有媒體建議不如改唱黃妃的《追追追》，引起現場大笑。

林岱縈舉辦首場個人演唱會《Calculate Love》。（紅心字會提供）林岱縈舉辦首場個人演唱會《Calculate Love》。（紅心字會提供）

至於今晚啦啦隊友是否會到場支持？林岱縈透露因為隊友今天活動多，「她們很多人都有訊息我，如果工作趕不上，心會跟我同在。」而爸爸、妹妹等家人都有特別排開工作到場支持，林岱縈也感性表示，小時候父母工作繁忙沒空參加他家長會、畢業典禮或是社團成發等，這次特地過來支持，林岱縈直呼相當感動。

☆飲酒過量，有害健康☆

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