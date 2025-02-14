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愷樂不藏了！爆嫁給上海醫師 甜蜜告白「情人節快樂」

愷樂在神隱4年後浮出水面。（資料照，記者陳逸寬攝）愷樂在神隱4年後浮出水面。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「蝴蝶姐姐」愷樂在神隱4年後浮出水面，去年9月公布胎兒超音波照透露近況，久違的好消息讓各界都驚喜不已，爆出嫁給上海醫師的她，日前首度公開夫妻相處日常，甜喊丈夫是「隊友」。如今，恰逢西祥情人節，愷樂再度甜喊「情人節快樂喔～」喜悅之情溢於言表。

愷樂今（14日）在Threads分享育兒日常，同時曬出寶貝兒子蹲坐在地上，以小小的雙手捧著大大一束鮮紅色玫瑰花的萌照，並且後製上數個紅色、白色愛心點綴，畫面既溫馨又甜蜜，讓她忍不住喊道：「媽媽很開心」、「ROMANCE！」

愷樂在情人節曬出兒子手捧玫瑰花的萌照。（翻攝自Threads）愷樂在情人節曬出兒子手捧玫瑰花的萌照。（翻攝自Threads）

此外，逢西洋情人節的今天，愷樂也在留言處同時向前世情人兒子，以及今世情人的丈夫甜蜜喊話：「情人節快樂喔～」令許多粉絲都格外驚喜，也紛紛替她成為人妻、人母的溫馨生活感到開心。事實上，愷樂上個月才分享育兒生活並以「隊友」甜喊丈夫，是她回歸社群平台後首度公開的「夫妻日常」。

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