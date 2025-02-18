王大陸傳造假心臟問題躲兵役 醫吃驚門檻高「演技一流」
藝人王大陸涉逃兵役交保離開新北地檢署。（記者潘少棠攝）
〔記者林惠琴／台北報導〕今年33歲的藝人王大陸今（18日）驚傳涉嫌逃避兵役而遭逮捕、偵訊，傳出他私下找來專門集團指導假裝心臟問題，並以此騙過醫師開出診斷證明，躲過兵役。對此，心臟科醫師表示，心臟疾病不易假裝，不知道是用別人的心電圖還是怎麼樣？若調查結果屬實，只能說騙術「演技一流」。
新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，因為要抓到心律不整等情形，若用心臟問題逃避兵役，理論上不容易，門檻很高，假設調查結果屬實，不知道他是怎麼做到的？如何騙過醫師？是用別人的心電圖還是怎麼樣？只能說厲害騙術、演技一流、武功高強。
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台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，一般20、30多歲男性最常見的心臟問題，包含先天性心律不整、心肌炎造成心臟衰竭、冠狀動脈疾病，但年輕人有心臟問題比例非常低，因此較少有人以心臟問題作為免役條件。
林謂文也指出，心臟問題不容易假裝，一定要有生理學、影像學等檢查顯示心臟異常，但是否符合不用當兵，不是由醫師判定，而是由兵役單位判定。
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