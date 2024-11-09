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打敗周迅、趙麗穎 中國女星片酬最高是「她」

中國1女星片酬打敗第2名的周迅（左）、第3名的趙麗穎（右）奪冠。（翻攝自微博）中國1女星片酬打敗第2名的周迅（左）、第3名的趙麗穎（右）奪冠。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期中國媒體曝光最高片酬女星前6名的名單，這次拿下第1名的女星讓大家都跌破眼鏡，她打敗了第2名的周迅以及第3名的趙麗穎，成功攀升第一！

中國女星片酬第6名為迪麗熱巴（左起）；第5名是楊冪；第4名是孫儷。（翻攝自微博）中國女星片酬第6名為迪麗熱巴（左起）；第5名是楊冪；第4名是孫儷。（翻攝自微博）

中國女星片酬曝光，第6名為迪麗熱巴；第5名是楊冪；第4名是孫儷；第3名為剛在金鷹獎上二度封后的趙麗穎，近年來她出演的角色有很大的突破，不是只出演適合她甜美外型的劇；第2名由周迅拿下，她也是獲得台灣金馬獎、香港金像獎、中國金雞獎的三金影后。

周冬雨奪下片酬第一，出道僅10年就拿下三金影后殊榮的她，演技備受肯定。（翻攝自微博）周冬雨奪下片酬第一，出道僅10年就拿下三金影后殊榮的她，演技備受肯定。（翻攝自微博）

而奪下冠軍的周冬雨，出道時以清純形象示人，出道僅10年就拿下三金影后殊榮，被譽為「怪物新人」，日前更以評審身分出席釜山電影節，由周冬雨奪冠軍消息並非觀眾先前所預料，但不能否認的是，她的演技十分精湛，前陣子在電影《朝雲暮雨》中飾演意外癱瘓的角色，雖票房不佳，但專業的表現仍被外界看見了。

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