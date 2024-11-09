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娛樂 最新消息

王柏森招認當第三者 滿心滿眼都是丁噹

〔記者胡如虹／台北報導〕台語流行音樂劇《第三者》昨晚第一場公演，贏得滿堂彩，觀眾都被王柏森、郎祖筠、楊小黎、王耿豪的演出給打動，尤其是王柏森充滿渲染力的歌聲和自然的演技更是讓人動容，王柏森演出後透露，他在演出時，雖然是對著郎姐唱情歌，但滿心滿眼都是觀眾席中的丁噹，大方向丁噹示愛。

有「音樂劇王子」之稱的王柏森昨晚演出台語流行音樂劇《第三者》，充滿渲染力的歌聲和自然的演技，讓他演出的人權律師「吳瑞騰」角色很飽滿，也贏得滿場觀眾的共鳴，不少觀眾看他被初戀情人「阿鵑」郎祖筠背叛，糾結了17年沒有談戀愛、結婚，居然被郎祖筠三言兩語就打動，還搶著說是自己的錯，都忍不住笑他傻，但也讓觀眾看到這就是愛情的力量。

王柏森招認真的很愛丁噹。（記者胡如虹攝）王柏森招認真的很愛丁噹。（記者胡如虹攝）

丁噹曾經和王柏森演了30幾場的音樂劇「搭錯車」，兩人的父女情從戲裡延續到戲外，昨晚王柏森主演的《第三者》第一場公演，丁噹特別跟朋友一起到場支持，音樂劇結束後還到後台看王柏森。

王柏森一看到丁噹就急著問她好不好聽，還自爆他在舞台上唱到《愛情照顧未到的所在》時，雖然是對著郎姐唱，但心裡縈繞的都是丁噹的影子，「我一直在尋找妳！」丁噹問王柏森有看到她嗎？王柏森回答：「我每一個看到的都是妳，都是丁噹。」

丁噹被王柏森哄到大笑說：「這真的是甜言蜜語！」沒想到王柏森還加碼爆料他為什麼這麼愛丁噹，因為他這幾年到中國巡迴演出，不管在哪一個城市，是不是颱風天，都會送到丁噹送來的鮮花或是水果禮物，所以他在台上演出時，聽到丁噹在場，滿心滿眼都是丁噹，讓丁噹感動到忍不住獻吻。

《第三者》音樂劇今明（9、10日）兩天還有3場公演，王柏森也特別邀請大家到城市舞台看《第三者》，一定會對愛情有不同的感動和收穫。

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