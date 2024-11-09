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娛樂 電視

林奕嵐期許成為「願意失敗的人」 揭英文名「Charlize Lamb」取名由來

〔記者李紹綾／台北報導〕林奕嵐近期在阿Ken執導的影集《X！又是星期一》有亮眼表現，近日受邀拍攝時尚雜誌《ELLE》11月封面，她從兩年前拍攝《X！又是星期一》飾演剛出社會的職場菜鳥，去年以《她和她的她》奪下金鐘58最具潛力新人獎，到現在從容自在、侃侃而談，這中間的轉變，讓她從女孩多了些女人的魅力與自信。

林奕嵐不喜歡失敗，許期自己成為一個不怕犯錯的人。（ELLE TAIWAN提供）林奕嵐不喜歡失敗，許期自己成為一個不怕犯錯的人。（ELLE TAIWAN提供）

此次封面拍攝從色調、服裝、道具風格強烈，年僅22歲的林奕嵐散發出小女人的獨特魅力。女孩與女人最大的不同之處，林奕嵐認為是因為了解自己所散發的自信，而現在的她，仍處在學習如何成為女人的階段，就如同她在新戲《X！又是星期一》裡飾演的職場菜鳥一般，以演員身分開啟摸索大人世界的成長之路。她接著說：「我最近發現這個世界不是圍繞著自己而轉，你的行為舉止其實也會影響到身邊的人，當他們因為你而變得更好，也會讓自己變得更有成就感。」她也不諱言，現在的自己正處於「這幾年來最好的狀態。」造成如此轉變，不只是現實生活中累積的磨礪，還有獨處時與自己對話帶來的醒悟。

林奕嵐希望自己能成為一個不怕犯錯、願意失敗的人。（ELLE TAIWAN提供）林奕嵐希望自己能成為一個不怕犯錯、願意失敗的人。（ELLE TAIWAN提供）

林奕嵐希望自己能成為一個不怕犯錯、願意失敗的人。（ELLE TAIWAN提供）林奕嵐希望自己能成為一個不怕犯錯、願意失敗的人。（ELLE TAIWAN提供）

被問到想成為一個什麼樣子的女人？林奕嵐說：「我想要持續當一個很real、很誠實的人，然後成為一個不怕犯錯的女人。」坦言自己不喜歡失敗，常因害怕無法達到心中理想的目標，在面對想做的事時，反而會裹足不前，「很多人會覺得在小孩的時候，你都可以犯錯，因為還年輕、還有很多學習空間。當年紀漸長了，反而會因為要配合這個社會既定的完美形象，而不敢放手執行。但其實不管你年紀多大，依然還是有可以失敗的空間，所以我希望成為一個願意失敗的女人。」

林奕嵐希望自己能成為一個不怕犯錯、願意失敗的人。（ELLE TAIWAN提供）林奕嵐希望自己能成為一個不怕犯錯、願意失敗的人。（ELLE TAIWAN提供）

談及英文名字「Charlize Lamb」的由來，林奕嵐表示，是爸爸受奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）啟發得來的靈感，她笑說：「爸爸非常欣賞莎莉賽隆，所以我出生的時候就以她為範本取名為Charlize。至於中文名『林奕嵐』，是媽媽請朋友幫忙取的，雖然沒有什麼特別的涵義，不過我滿喜歡的。」

林奕嵐希望自己能成為一個不怕犯錯、願意失敗的人。（ELLE TAIWAN提供）林奕嵐希望自己能成為一個不怕犯錯、願意失敗的人。（ELLE TAIWAN提供）

出道就受到許多時尚品牌喜愛的林奕嵐，她感謝大家的信任與喜愛，新電影《命中註定那頭鵝》將於明年春天上映。

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